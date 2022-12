Ko moči združijo Modrijani in skupina Boom! #video

Kaj nastane, ko se pri ustvarjanju povežejo najbolj vroča imena slovenske glasbe in mladi talenti? Čudovita skladba, polna čustev. Mlada fantovska skupina Booom!, Jan Plestenjak, Žan Serčič in Modrijani so skupaj ustvarili romantično balado Spomin. En delček videospota smo si ogledali tudi v jutranji oddaji Jutro na Planetu in glasbenike gostili tudi v studiu.

Matevž Derenda (Boom!), Luka Matevž (Boom!), Sergije Lugovski (Modrijani) so zapeli tudi v živo, v studiu se jim je pridružil še kitarist Luka Šenk. Fantje iz skupine Boom so bili do zdaj znani po lahkotnih, hitrih ritmih, predvsem skladbah Bonita in Briga me, tokrat pa se predstavljajo v resnejši luči.

Spremljevalni videospot je nastal pod režijsko taktirko člana Modrijanov Sergija Lugovskega in Igorja Pečolerja. Nastal je čudovit glasbeni in vizualni produkt, ki se bo poslušalcem ter gledalcem zagotovo vtisnil globoko v spomin.

Tudi jutri vas bodo v oddaji Jutro na Planetu razveselili gostje iz fantovske zasedbe. Za koga gre, preverite ob 8. uri na Planetu.

