Po selitvi si zdaj želi le miru #foto

Letos je odtekla berlinski in ljubljanski maraton, preselila se je v novo stanovanje, pred nekaj meseci pa dobila novega sovoditelja v informativnem programu. Kakšne načrte kuje v prihodnjih dneh, si preberite spodaj.

Katarina, kako in kje boš preživela praznike?

Božič delavno, potem pa bom imela končno nekaj prostih dni med božičem in novim letom. Ker sem zadnje čase res utrujena, bom kar doma, s kakšno knjigo, šla bom na kakšen izlet po Sloveniji in se malo družila z ljudmi, za katere imam sicer premalo časa. Si pa želim tudi čas zase. Malo miru v teh dneh.

Kaj rada podariš in kakšna darila rada prejmeš?

Podarim rada personalizirana darila, torej kaj, kar tistemu, ki darilo prejme, nekaj pomeni. Če zadanem, je to to. Najpomembnejše se mi zdi, da razumemo človeka, ki mu darilo poklonimo. Tudi sama rada prejmem kaj, kar je čisto zame. Lahko je malenkost. Misel na to, da si je nekdo vzel čas in skrbno izbral, je tista, ki pogreje.

Ali imaš za leto 2023 že kakšne cilje, kakšne so želje?

Imam. Oboje. Predvsem si želim, da bi bilo leto mirno. Samo brez večjih sprememb bi rada živela. Da zadiham. Več spanja, več miru, več počitka. Če bom zdrava, imam nekaj športnih ciljev, nekaj maratonov, kolesarjenje v Franciji, upam, da dokončame nekaj "šolskih" odprtih poglavij.



Kaj ti bo letos najbolj ostalo v spominu (tako osebno kot poslovno)?

Letos je bilo spet naporno. Zasebno selitev v novo okolje in tudi kako novo zelo prijetno znanstvo. Pa nekaj športnih dosežkov, predvsem ker sem si dokazala, da lahko. To je leto, ki me je naučilo spet bolj verjeti vase.

Poslovno pa je bila predvsem druga polovica leta izjemno naporna. Nesorazmerno veliko sem delala; pravzaprav na dolgi rok nevzdržno preveč. To neprestano hitenje, da zvoziš vse "svoje vozičke", ubija. Pa novega sovoditelja imam, to pa je lepa poslovna novica, Miran je res super.

