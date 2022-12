List papirja, ki voditeljicama pomeni veliko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden je jutranji program na Planetu obarvan praznično. Od glasbenih gostov, prazničnih tem, kot so jaslice, pa vse do silvestrovanj na prostem. Predstavljamo pa vam tudi junake leta. Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu ob 8. uri na Planetu.

Voditeljici oddaje Jutro na Planetu imata skupno točko. V tem prazničnem času ju povezuje tudi to, da raje kot fizična darila podarita čas svojim najbližjim oziroma si ga znata vzeti tudi zase. Suzana Kozel svojemu partnerju rada podari čas, in to s posebnim listkom, na katerem piše na primer: čas za večerjo. Tako sta si ob njenem napornem urniku primorana vzeti čas drug za drugega, kar cenita oba.

Manja Stević pa si je letošnje leto najbolj zapomnila po različnih projektih, ki so jo čakali v službi. Zato je velikokrat pozabila nase. Za prihodnje leto si zato ni zastavila klasičnih novoletnih zaobljub, ampak poseben seznam. "Naredila sem si seznam želja, ampak ni povezan z novoletno tradicijo, gre bolj za potrditev. In željo, da se mi uresničijo, ampak so bolj na duhovni kot na fizični ravni."

O novoletnih zaobljubah pa ne razmišlja niti edini moški voditelj jutranjega programa na Planetu. Igor Krmelj pravi, da o tem ni imel niti časa razmišljati in da to pride res v zadnjih dneh pred novim letom. "Rečemo lahko samo, če bo tako, kot je zdaj, bo fantastično."

