Voditelju je uspelo, a le pod budnim očesom tašče #video

Družinsko idilo družine Krmelj lahko zmoti le pestra priprava družinskega jedilnika. Voditelj oddaje Jutro na Planetu Igor Krmelj z družino živi ob robu gozda v hiši, zato potrebujejo le malo za lepe praznike. No, pri hrani pa je malce drugače. Igor prizna, da se na njihovem prazničnem jedilniku znajdejo kar štirje različni meniji, saj imajo v družini različne okuse.

In da bi bila njegova slika praznikov že skoraj popolna, bi potreboval le sneg. "Tega si želim, kar so naši zvesti gledalci jutranje oddaje že zagotovo opazili," pravi, saj skoraj vsako vremensko napoved budno spremlja in si želi snežink. A tudi letos mu žal ne bo usojeno. Bo pa za dobro voljo poskrbela dobra družba oz. prijatelji. Mogoče pa smo ga spodbudili tudi za pripravo sarme, saj pravi, da mu je ta res uspela le enkrat, a le pod budnim očesom tašče. Ali se bo opogumil tudi letos?

Ne zamudite oddaje Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu. Prihodnji teden smo z vami od torka naprej. Bodite z nami.

