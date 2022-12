Tudi pevki sta za dober namen zbrali zavidljivo visok znesek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvizu Milijonar, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri, sta na vroči stol sedli pevki Maja Založnik in Mia Guček. Poleg tega, da sta v tej sezoni postavili prav poseben rekord, pa sta za nameček za dober namen zbrali zavidljivo vsoto denarja.

Pevki Maja Založnik in Mia Guček, dobro poznani tudi v tujini, sta v dobrodelnem Milijonarju zbirali sredstva za ptujski Varstveno-delovni center Sonček. Začeli sta fantastično, saj vse do devetega vprašanja nista uporabili niti enega zasilnega izhoda. Tako sta postavili nov rekord te sezone, saj kaj takšnega ni uspelo še nikomur od drugih sodelujočih.

Čeprav nadaljevanje ni več potekalo tako gladko, pa jima je s pomočjo občinstva, voditelja in polovičke uspelo za VDC Ptuj zbrati kar pet tisoč evrov, kar je prej uspelo samo Tijani Zinajić in njenemu sinu Ivanu Vastlu.

Kviz Milijonar si boste lahko ponovno ogledali v ponedeljek, ko bodo na vroči stol sedli Sebastian in Alex Volasko, Marko Vozelj in Oriana Girotto ter Samantha Maya in Nino Ošlak.

