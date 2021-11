James Bond ob tej pesmi ni mogel zadržati solz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skladbo za film Skyfall je napisala in odpela pevka Adele. Igralec Daniel Craig je priznal, da je že po poslušanju uvodnih not postal izredno čustven. "Jokal sem. Začelo se je že pri uvodnem delu, potem pa sem zaslišal še njen glas," je razkril zvezdnik, v nadaljevanju pa dodal: "Takoj sem vedel, da je pesem točno to, kar bi si za svoj film želel. Z vsako sekundo se mi je zdela boljša, saj odlično dopolnjuje filmsko zgodbo. Njuno dopolnjevanje se je z vsakim posnetim prizorom samo stopnjevalo."

Režiser filma Sam Mendes je razkril, da je pevka Adele predhodno prejela tudi scenarij za film, ki ji je bil tako v pomoč pri pisanju. V nadaljevanju je dejal tudi: "Na snemanje je prišla med prvimi in njena največja skrb je bila, kako naj napiše pesem za film o Jamesu Bondu, če pa piše samo pesmi o sebi. Svetoval sem ji, naj napiše osebno pesem."

Pevka Adele, avtorica pesmi za film Skyfall. Foto: instagram Pevki Adele je ta nasvet odlično služil, saj se nobena pesem iz filmov o agentu 007 še ni uvrstila na vrh angleške glasbene lestvice. Za nameček pa je njena skladba tudi prva, ki je prejela nagrado oskar za najboljšo izvirno pesem.

