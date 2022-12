Iz studia v kuhinjo po sarme in biftek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 18. uri na Planetu ne zamudite zadnjih novic dneva v informativni oddaji Planet 18. Izvedeli boste, kakšna je praznična ponudba na mariborskih stojnicah in kje vse boste lahko letos silvestrovali na prostem. Bodite z nami.

Ker se bliža najdaljša noč v letu, smo se o praznovanju le-te pogovarjali z voditeljem informativne oddaje Planet 18 Miranom Tišičem. Za novo leto bo delal, zaupal pa nam je tudi, brez česa si ne predstavlja decembra in praznikov.

Zabava, lučke in hrana so ključne stvari pri televizijskemu voditelju, brez katerih zanj ni pravega decembra. Obožuje pa tudi tatarski biftek in sarme. Ker pa je spretnih kuharic okoli njega dovolj, mu ni bilo nikoli treba poprijeti za pripravo sarm, a če bi se lotil priprave, ne dvomi, da bi mu uspelo.

A kuhinja mu ni tuja, v poletnih mesecih najraje poprime za žar, v jesenskih pa se na njegovem jedilniku znajdejo repa, krompir ter pečenice.

Še preden bo za novo leto sedel za obloženo mizo, pa bo gledalcem na silvestrski večer ob 18. uri na Planetu podal še zadnje letošnje novice.

