Do pravilnega odgovora kar s pomočjo izštevanke #video

V oddaji Milijonar sta igralka in režiserka Tijana Zinajić in njen sin igralec Ivan Vastl poskrbela za odličen dosežek. Pravilno sta odgovorila na 11 vprašanj in dobrodelni organizaciji Kralji ulice priborila pet tisoč evrov.

Še bolj kot dosežek je bilo zanimivo to, kako sta prišla do pravilnega odgovora na 11. vprašanje, ki se je glasilo: Kaj je džunka. Ker se Tijani in Ivanu ni niti sanjalo, kakšen bi lahko bil pravilen odgovor, sta najprej uporabila obliko pomoči polovička, ampak jima tudi preostala dva odgovora odločitve nista pretirano olajšala. Sklenila sta, da bosta pravilen odgovor poskusila najti s pomočjo izštevanke. In uspelo jima je. Z odgovorom azijska jadrnica sta uspešno preplezala tudi 11. stopničko v kvizu. Več v zgornjem videu.

Pri 12. vprašanju sta nato ostala brez dodatnih pomoči, zato sta se odločila, da ne bosta tvegala, raje sta vzela pet tisoč evrov, ki sta jih namenila dobrodelni organizaciji Kralji ulice, čeprav se je nato izkazalo, da bi tudi na 12. vprašanje odgovorila pravilno.

Naslednji sta na vroči stol sedli glasbenici Mia Guček in Maja Založnik, ki sta pravilno odgovorili na šest vprašanj, nato pa je njuno igro prekinila sirena. Kviz bosta zato nadaljevali v nocojšnji oddaji.

