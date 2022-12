Nocoj bo v Milijonarju padel nov rekord!

Nocoj v kviz Milijonar, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri, ponovno prihajata pevki Maja Založnik in Mia Guček, ki ju je v zadnji oddaji prekinila sirena. To jima je očitno dobro delo, saj sta s svojim znanjem postavili rekord nove sezone. Kakšen, se sprašujete? Preberite v nadaljevanju.

Danes bosta svojo pot v kvizu Milijonar nadaljevali pevki Maja Založnik in Mia Guček. Obe sta se že uveljavili tudi v tujini, saj je Maja denimo nastopala v oddaji Glas Nemčije (The Voice of Germany), Mia pa v nemškem šovu Superstar. Nocoj bosta ostali zvesti svojim koreninam in denar zbirali za slovenski Varstveno delovni center Sonček na Ptuju.

Pevki bosta suvereno odgovarjali na zastavljena vprašanja in pri tem postavili nov rekord sezone. Brez uporabe pomoči bosta namreč dosegli znesek, ki ga na tak način ni dosegel še nihče v letošnji sezoni. Izstopali bosta tudi po znesku, ki jima ga bo na koncu uspelo zbrati za dober namen.

Koliko denarja bosta slovenski glasbenici osvojili brez uporabe katerekoli od štirih pomoči, ki jih bosta imeli na razpolago in kako visok znesek jima bo na koncu uspelo podariti VDC Ptuj? Vse to in še več izveste nocoj ob 20. uri na Planetu!

