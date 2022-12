Satiričen pregled leta z Juretom Godlerjem

V petek, 30. decembra, bo na Planetu ob 20. uri tudi zadnja oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem v sezoni, ki bo za to priložnost preimenovana v To leto z Juretom Godlerjem. Ekipa pripravlja enourni satirični pregled leta, v katerem se bodo ozrli na najbolj zanimive, odmevne, posrečene, pa tudi neposrečene dogodke, ki so v letu 2022 zaznamovali politično in družabno življenje v Sloveniji in po svetu.

Še pred tem bo ob 20. uri na sporedu oddaja Leto na Planetu, v kateri se bomo z voditeljico Manjo Stević in novinarko Meto Černe sprehodili po razvedrilnih oddajah, ki so zaznamovale leto na Planetu. In kakšno leto je bilo! Letos smo lahko prvič spremljali slovensko ljubezensko zgodbo v živo, saj smo v Poroki na prvi pogled poročili ženine in neveste, ki se poprej niso poznali, en par pa se je potem poročil tudi zares. Po treh mesecih težkih bojev na osupljivih poligonih smo okronali nova zmagovalca Exatlona, ugibali starost neznancev in neznank v oddaji Leta štejejo, se zabavali ob kvizu Družinski dvoboj, že 16. sezono zapored spremljali satirično oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem in odgovarjali na vprašanja skupaj s tekmovalci v legendarnem Milijonarju.

Vse skupaj pa smo tudi komentirali – ne le v oddajah Poroka na drugi pogled in Exatlon: Brez cenzure, ampak tudi v oddaji Jutro na Planetu, ki nam je vse leto predstavljala zanimive zgodbe, nove trende in navdihujoče projekte.

Leto na Planetu bo na sporedu nocoj ob 20. uri, zatem pa ob 21.10 sledi še satirični pregled leta z oddajo To leto z Juretom Godlerjem.

