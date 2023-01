"Dajte že odpujsat domov" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani smo obiskali igralca, režiserja, pripovedovalca in vsestranskega umetnika Jurija Součka. Je prejemnik Borštnikovega prstana, leta 2005 je prejel viktorja za življenjsko delo, pred štirimi leti še Ježkovo nagrado – prav tako za življenjsko delo. Lani je postal častni meščan Mestne občine Ljubljana. Obiskala ga je Meta Černe.

Še kar brez očal in hudomušno razpoložen Jurij Souček še vedno do potankosti obvlada svoj poklic. Doma nas je pričakal s svojo ženo, operno pevko Mileno Morača, in hčerko Hano.

Za 93-letnika je v zavidljivi formi, predvsem pa zelo dobro oborožen s svojim značilnim humorjem in življenjsko energijo. Sinhroniziral je več kot 150 risank. Spominja se začetkov radia in radijskih iger, ko ni bilo vnaprej posnete baze zvočnih učinkov. "In smo morali vse sami delati," pravi Souček.

Sinhronizacija pa ni bila edina od Součkovih kvalitet, saj je poleg dela na radiu z več kot 600 radijskimi igrami v rokavu, snemal tudi filme ter ustvarjal predstave. Zanimalo nas je, kateri del umetniškega izražanja ga je najbolj zaznamoval. "Mala drama, tam sem najbolj doma," pravi.

Z življenjsko sopotnico, operno pevko Mileno Morača, imata močno vez, saj ju poleg medsebojne ljubezni druži tudi predanost umetnosti. Spoznala sta se namreč na delovnem mestu.

Na koncu smo se poslovili z njegovim znanim stavkom, ki si ga je za risano serijo izmislil sam. Se ga še spomnite? "Dajte že odpujsat domov."

