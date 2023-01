Spektakularne tekme World Pro Ski Tour s prenosom na Planet 2

V petek in soboto boste na Planet 2 lahko v neposrednem prenosu spremljali spektakularne tekme v alpskem smučanju World Pro Ski Tour. Profesionalni alpski smučarji, med njimi tudi nekatera velika imena iz nam bolj poznanega svetovnega pokala, se med seboj merijo v paralelnem super slalomu na atraktivni progi, zmagovalec dvoboja se uvrsti v naslednji krog tekmovanja, dokler ne dobimo končne zmagovalke in zmagovalca.

Novost v novi sezoni World Pro Ski Tour 2023 je, da se bodo tekmovalci in tekmovalke merili na enakem številu tekem, v tej sezoni na skupno šestnajstih dirkah, ki se bodo odvile med januarjem in aprilom. Moški in ženske so se že doslej na teh tekmah lahko potegovali za enak denarni sklad.

Foto: World Ski Pro Tour

Tekme bodo potekale na štirih različnih prizoriščih, kjer se bodo na isti progi tako moški kot ženske med seboj pomerili dvakrat. Tekmovanje poteka paralelno na superslalomski progi, na kateri tekmovalce čakajo tudi dih jemajoči skoki. Tekma poteka na izločanje. Vsak tekmovalec in tekmovalka tekmuje tako na modri kot tudi rdeči progi. Tisti oziroma tista z boljšim časom pa se uvrsti v nadaljevanje tekmovanja.

Foto: World Ski Pro Tour

Tekmovanje že dolgo privablja elitne smučarske ase. S koreninami sega v pozna šestdeseta leta prejšnjega stoletja, na tekmah pa so že od začetka sodelovala znana imena iz smučarskega sveta kot so Billy Kidd in brata Phil in Steve Mahre ter nedavno tudi Ted Ligety in Slovenec Miha Kuerner. Atraktivno tekmovanje je bilo leta 1999 ukinjeno. Spektakularne tekme gledalci tako lahko spet spremljajo od leta 2017, vendar so v zadnjih dveh letih tekme zaradi pandemije odpadle.

Prva tekma nove sezone bo potekala v mestu Steamboat Springs v Koloradu.

Prenos prve tekme v novi sezoni World Pro Ski Tour 2023 lahko spremljate že ta petek, 6. januarja, od 18. ure dalje na Planet 2, sobotna tekma, 7. januarja, se z neposrednim prenosom prične ob 19. uri na Planet 2.

