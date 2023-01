Zaroka v Grčiji je odpadla zaradi dinozavra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvizu Leta štejejo je spraševal ljudi, koliko let štejejo. Sam pa je do zdaj štel le leta "življenja na koruzi". Zdaj je pred voditeljem Klemnom Bučanom velika prelomnica.

Voditelj zabavnega kviza Leta štejejo, ki smo ga na začetku prejšnjega leta lahko spremljali na Planetu, je leto končal v romantičnem vzdušju. Klemen Bučan se je zaročil s svojo dolgoletno partnerico Lejlo Kekić, s katero imata štiriletnega sina Kasperja.

A ni vse šlo po načrtih. Lejli je obljubil, da bo nekoč že doživela dan, o katerem sanja večina deklet. Prejšnje leto ga je nato ljubljanski župan Zoran Janković opomnil, da je po skoraj desetih letih čas za veliki korak, in se celo ponudil, da ju lahko poroči kar on sam. Prstan je Klemen letos res kupil, a ga nato pol leta čuval v žepu.

Prstan je dal vgravirati

Izbira prstana ni bila težka, saj mu je bodoča žena že pred nekaj časa dala vedeti, kaj ji je všeč in kakšnega si želi. Zapletlo se je pri izbiri lokacije. Voditelj je razmišljal o Bohinjskem jezeru, Grčiji, na koncu pa sta pristala v domači postelji.

Ker je Klemen radijski in televizijski voditelj, a predvsem stand up komik, ni mogel iz svoje kože tudi pri zaroki. Na notranjo stran prstana je dal vgravirati: končno Bučan.

Zaroka v Grčiji?

Načrtoval je zaroko v Grčiji. S seboj odnesel tudi zaročni prstan, a se je skoraj zalomilo že na letališču, ko so preiskali ravno njegov nahrbtnik, Lejla pa je radovedno želela videti, kaj skriva notri. Klemen je v svoji glavi že videl filmski scenarij, v katerem zaradi suma na bombo vse propade. In čeprav se to ni zgodilo, mu jo je na koncu zagodla otroška igračka.

Sin Kasper je namreč velik ljubitelj dinozavrov. Ker je sin v Grčiji izgubil igračo, je sledilo kričanje in tako je ideja o romantični zaroki v Grčiji propadla. Nihče si ne želi, da v ozadju kriči otrok, je razložil Klemen, "želim, da smo vsi veseli". Zato se je raje odločil za sproščeno domačo izvedbo v pižamah.

