Ste letos že bili v fitnesu? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako je videti življenje družine, ki je tesno v stiku z naravo in ezoteriko? Kako se ta zavest širi pri mlajši generaciji? V studio prihaja tudi izjemen igralec, ki ima zelo zanimiv hobi. Vse to lahko izveste v jutrišnji oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu.

Ste v januar vstopili polni zagona, da uresničite čim več novoletnih zaobljub? Oddaja Jutro na Planetu se je pred novim letom odpravila med ljudi ter jih povprašala o novoletnih željah in zaobljubah.

Ste si za enega od ciljev zadali, da postanete bolj fit? Januarja so fitnesi in zunanje rekreativne površine polni zagnanih rekreativnih športnikov, a je že februarja slika običajno precej drugačna. Kako začeti, da ne izgubimo motivacije, nam je razložil gost. Z nami je bil Uroš Petan, kondicijski trener in terapevt.

"Vse odločitve, ki jih človek sprejme iz napačnega 'centra', na koncu vodijo v napako. Lahko si želimo še kako dobro odločitev, a ker izhajamo iz neke racionalnosti, površinskosti, v kar sodobna družba zelo 'vleče', ta odločitev potem ne izhaja iz želje po neki spremembi, torej iz našega bistva. Kar smo mi."

Kako je videti življenje družine, ki je tesno v stiku z naravo in ezoteriko? Kako se ta zavest širi pri mlajši generaciji? V studio prihaja tudi izjemen igralec, ki ima zelo zanimiv hobi. Vse to lahko izveste v jutrišnji oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.