Kaj obleči in skuhati za novo leto?

Na predzadnji dan leta se bo pri nas pelo in plesalo, za zabavo bodo poskrbeli številni glasbeni gostje, astrologinja nam bo povedala, kaj kažejo zvezde Sloveniji, izvedeli pa bomo tudi, kako si izpolniti skrite želje. Ne zamudite jutri, oddaja Jutro na Planetu bo na sporedu ob 8. uri.

Jutri bo v studiu z nami Manja Stević, na terenu pa bosta jutranja voditelja, ki nas bosta popeljala vsak v svoj svet. Skozi celotno oddajo se bosta javljala vsak s svojega terena. Preverili bomo, kaj vse se bo dogajalo na silvestrovanjih po slovenskih mestih.

Čas pa bo tudi za zabavo – v studiu se bo pelo in plesalo, pridružili se nam bodo številni glasbeni gostje, ki nam bodo povedali, kako je njih zaznamovalo leto, ki se izteka, in kaj si želijo v novem letu.

Voditeljica Suzana Kozel se bo mudila v ateljeju pri modni oblikovalki, ki je za nas pripravila nasvete, kako se obleči za najdaljšo noč v letu. Z nami bosta tudi Exatlonovca Boris Vidović in Lina Majcen.

Ena najpogostejših novoletnih zaobljub je zagotovo, da bomo shujšali, da se bomo več gibali. A brez hrane za silvestrovo vseeno ne gre. Če še ne veste, kaj boste postavili na praznično mizo, lahko kakšno idejo dobite od kar treh kuharjev, enega ljubiteljskega in dveh mojstrov. Vsi pa vemo, da se mora človek v kuhinji dobro počutiti. V Garažni kuhinji se bo poskušal aklimatiziral voditelj Igor Krmelj.

Že zjutraj boste tako dobili idejo, kaj skuhati za večerjo oz. za silvestrski večer. Jutri zvečer pa ne zamudite posebne novoletne oddaje Leto na Planetu.

Kaj vse je zaznamovalo leto na naši televiziji, kdo so ustvarjalci naših oddaj in kako je videti zakulisje našega televizijskega ustvarjanja. Skozi vse dogajanje vas bosta popeljali voditeljica Manja Stević in novinarka Meta Černe.

Jutri ob 8. uri ne zamudite oddaje Jutro na Planetu. Ob 20. uri pa vabljeni k pregledu leta v oddaji Leto na Planetu. Bodite z nami.

