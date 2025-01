Kako so silvestrovali v Ljubljani #foto #video

Številni so vstop v leto 2025 pričakali na prostem. Ne zgolj v Ljubljani, po številnih mestih po Sloveniji so bili organizirani koncerti. V Ljubljani je obiskovalce pričakal petminutni ognjemet, medtem ko so se v nekaterih mestih odločili, da se bodo ogenjemetu odpovedali.

Tudi vreme je bilo letos naklonjeno praznovanju na prostem. Kaj vse se je dogajalo v prestolnici? Največ ljudi se vsako leto zbere na Kongresnem trgu, kjer so nastopili Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi. Na Mestnem trgu sta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas, na Pogačarjevem trgu so zbrane zabavali Samantha Maya, Booom! in Flirrt. Veselo je bilo tudi na Trgu francoske revolucije, kjer so zbrane zabavali No OFFENCE!, Koala Voice in Recycleman ex. Ali En.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na posnetkih in v galeriji: