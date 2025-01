Na silvestrovanju se je huje poškodoval 19-letnik

"Ob 1. uri smo dobili obvestilo, da se je pri Koritnicah hudo poškodoval 19-letnik," so zapisali policisti s PU Koper. Takoj so bili na kraj napoteni gasilci in reševalci.

Ugotovili so, da je družba praznovala novo leto od enih od koč. Pred polnočjo so se odpravili na bližnji hrib in se zatem vrnili v kočo, vendar enega od njih ni bilo. Našli so ga poškodovanega, po poti je padel približno 20 metrov v globino. Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Tuja krivda je izključena, so še zapisali policisti.

Huda nesreča s štirikolesnikom

Ob 3.24 se je zgodila hujša prometna nesreča v vasi Skopo. 15-letnik je s štirikolesnikom v križišču trčil v prometni znak in v drevo. Vozilo ni registrirano, mladoletnik pa je uporabljal čelado. Vzrok za nesrečo je bila neprilagojena histrost.

Odpeljan je bil v bolnišnico, po prvih podatkih je huje poškodovan, imel naj bi zlom stegnenice in medenice. Vozilo so policisti zasegli, ker mladoletnik nima vozniškega dovoljenja.

Sledi obdolžilni predlog, in sicer zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje z neprilagojeno hitrostjo vožnje, poteka veljavnosti prometnega dovoljenja in poteka veljavnosti tehničnega pregleda. Prav tako sledi tudi prekrškovni postopek za lastnika vozila, ker je dal v uporabo vozilo osebi, ki nima vozniškega dovoljenja in ker vozilo ni zavarovano, so še sporočili s PU Koper.