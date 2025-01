Med silvestrovanjem si je poškodoval roko

Poškodovanega moškega so oskrbeli v bolnišnici.

Policija znova opozarja: Poškodba, ki jo lahko povzroči pirotehnika, vas lahko zaznamuje za vse življenje



Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, oziroma ima lahko hude posledice, ki so tudi usodne. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje.



Neaktivirano pirotehniko obvezno zavrzite!



V policiji uporabo pirotehnike odsvetujejo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosijo, naj opozarjajo na nevarnosti in posledice. Policija se vsako leto znova srečuje s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščajo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, že od leta 2008 povsem prepovedana.