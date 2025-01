V Inštitutu 8. marec po pošti prejeli eksploziv

V Inštitutu 8. marec so dva dneva pred novim letom objavili peticijo, s katero želijo ustaviti prodajo prepovedanih petard. Kot so ugotovili sami, so te še zmeraj zlahka dostopne, saj jih je mogoče naročiti prek spleta, dostavijo pa ti jih kar po pošti.

V Inštitutu 8. marec so pojasnili, da so prepovedane petarde naročili v različnih spletnih trgovinah in jih prejeli prek več različnih dostavnih podjetij. "To je nezakonito, zato smo te spletne strani in poštne izvajalce prijavili pristojnim organom," so zapisali.

Dodali so, da so na nedavnem posvetu na temo pirotehnike na ministrstvu za notranje zadeve izvedeli, da to ni le prepovedano, ampak tudi zelo nevarno. "Predvsem za tiste, ki pakete s petardami prevažajo v avtu ali kombiju. Žal torej tudi za poštne dostavljavce. Nedopustno je, da so ti v hudi nevarnosti, ne da bi se tega sploh zavedali," so opozorili.

Ob tem so sledilce znova prosili, naj oddajo podpis pod peticijo in se pridružijo pozivu pristojnim organom, da te prakse preprečijo.

Peticija je dostopna tukaj.