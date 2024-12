Milijon podpisov za varen in dostopen splav v Evropi

Inštitut 8. marec je zbral milijon podpisov za Evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav v Evropi. Cilj, ki se je zdel skorajda nemogoč, je tako dosežen, so še sporočili z inštituta. A to je šele začetek, saj bodo o tem, kako se bo obravnavalo to pobudo, odločali evropski poslanci in poslanke.

Pogoj za predložitev državljanske pobude Evropski komisiji je, da predlagatelji v enem letu zberejo milijon podpisov in presežejo nacionalni prag podpisov v vsaj sedmih državah EU.

Vseevropsko gibanje My Voice, My Choice je bilo na dobri poti, saj so samo v mesecu in pol dosegli mejnik 500 tisoč podpisov in presegli minimalni prag podpisov ne le v sedmih, ampak v osmih državah EU, kar se je zgodilo prvič v zgodovini.

Hvala vsem, ki ste podpisali 💗🎀 pic.twitter.com/YRfBnQW6I8 — Inštitut 8. marec (@8Marec) December 23, 2024

"Milijon podpisov želimo zbrati kar se da hitro in s tem EU poslati jasen in odločen signal, naj ukrepa in zaščiti več kot 20 milijonov žensk, ki nimajo dostopa do varnega splava," je v času kampanje dejala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka gibanja My Voice, My Choice. Dodala je, da je ponosna na Slovenijo, ki postaja vzor vsem, ki si želijo solidarne skupnosti in strpnosti.

Podrobnosti projekta bodo predstavili na novinarski konferenci pred državnim zborom ob 11. uri.