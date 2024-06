Gibanje My Voice My Choice odločno proti milijonu podpisov

"Prvič v zgodovini je katerakoli evropska državljanska pobuda v mesecu in pol dosegla mejnik 500 tisoč podpisov in presegla minimalni prag podpisov ne le v sedmih, kar je eden od dveh pogojev za uspešnost pobude, ampak v osmih državah EU. To je dokaz, da je pravica do izbire temeljna vrednota po vsej Evropi in da lahko v Sloveniji nastane gibanje solidarnosti, ki spreminja Evropo," je v izjavi za javnost zapisala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka gibanja My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira).

Pogoj za predložitev evropske državljanske pobude Evropski komisiji je, da predlagatelji v enem letu zberejo milijon podpisov in presežejo nacionalni prag podpisov v vsaj sedmih evropskih državah.

Vseevropsko gibanje My Voice, My Choice, ki ga je začel Inštitut 8. marec, želi s pobudo za varen in dostopen splav v Evropi postati naslednja, šele enajsta uspešna Evropska državljanska pobuda.

"Z Evropske komisije so nam sporočili, da je to najhitreje rastoča Evropska državljanska pobuda v zgodovini. Do enega milijona je sicer od 110 pobudam uspelo priti le desetim, vse so za to potrebovale eno leto. Verjamemo, da bo naša kmalu med njimi," je povedala Maja Koražija z Inštituta 8. marec.

V Sloveniji je bilo zbranih skoraj desetina vseh do sedaj zbranih podpisov. "Na to smo lahko zelo ponosni, saj vemo, kako dobro urejeno imamo pravico do splava v Sloveniji in solidarno z vsakim podpisom zahtevamo, da bi bilo enako za vsakogar v Evropi," poudarja Alenka Kreč Bricelj z Inštituta.

Podpise v Sloveniji na stojnicah in dogodkih od 24. aprila zbira več sto prostovoljk in prostovoljcev Inštituta 8. marec.

Zakonodajno vprašanje splava

Splav ne sme biti le politično, ampak tudi zakonodajno vprašanje na ravni EU, je prepričana Marla Lempart, vodja vseženske poljske stavke.

Gibanje My Voice, My Choice nadaljuje zbiranje podpisov v vseh 27 državah. "Tako močna podpora pravici do splava v Evropi je jasen dokaz tega, v kaj verjamemo v Evropski uniji: splav je pravica in nikomur ne bomo dovolili, da nadzoruje naša telesa in naša življenja," je povedala Kika Fumero, ki koordinira špansko gibanje My Voice, My Choice.

V številnih evropskih državah se kampanja šele dobro začenja, gibanje pa želi Evropski uniji poslati jasen signal, da je treba ukrepati in zaščiti več kot 20 milijonov žensk, ki nimajo dostopa do varnega splava.