Nagrade Vital Voices Global Leadership Award bodo podelili 30. maja v Kennedyjevem centru za scenske umetnosti v Washingtonu. Med letošnjimi prejemnicami je tudi Nika Kovač, ki bo prejela nagrado za organizacijo in gradnjo gibanj, ki mobilizirajo ljudi po Sloveniji in vsej Evropi, da se postavijo v bran za človekove pravice, enakost in pravičnost.

Kovačevi je ob tem predvsem nerodno. Pravi, da ji je čudno stati ob boku Nobelovih nagrajenk in predsednic, medtem ko so v Inštitutu 8. marec zelo ponosni nanjo.

Politični in državljanski aktivizem 31-letnice je tesno povezan s kolektivom Inštituta 8. marec, katerega direktorica je. Glavni namen Inštituta 8. marec je prevpraševanje različnih oblik podrejenosti, predvsem na področju spola, ter postavljanje neenakopravnosti v širši družbeni okvir.

Širši javnosti so se prvič predstavili kot koordinatorji slovenske različice gibanja #metoo oziroma #jaztudi, že kmalu pa so začeli resno spreminjati slovensko družbeno krajino, na primer z redefinicijo kaznivega dejanja spolnega napada in posilstva po modelu "ja pomeni ja", ki ga je na njihov predlog vlada uzakonila leta 2021. Pozneje so vodili referendumski kampanji nasprotnikov zakona o vodi in za javno RTV ter obakrat pri tem uspeli. Trenutno koordinirajo mednarodno kampanjo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej Evropi.

Nika Kovač je bila prej že Mladinina osebnost leta in Slovenka leta, nominirana pa tudi za Delovo osebnost leta. V študijskem letu 2021/2022 so jo povabili k programu Obama Scholars, ki ga financira fundacija Baracka Obame. Po izboru francoske vlade so jo izbrali za eno izmed Evropejk leta, nominirana je bila tudi za nagrado nagrado Kofi Annan NextGen Democracy Prize.

Poleg Kovačeve so med prejemnicami nagrade še panafriška aktivistka Aya Chebbi, predsednica Marshallovega otočja Hilda Heine, filipinska raziskovalna novinarka Maria Ressa, kolumbijska okoljevarstvenica Susana Muhamad ter mednarodna organizacija Safecity Global, ki se s pomočjo podatkovne geografije in strategij bori proti nasilju nad ženskami.