Tudi predsednik nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin je podprl pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, ki jo koordinira Inštitut 8. marec.

Potem ko smo včeraj poročali, da je pobudo za varen in dostopen splav, ki jo po vsej Evropi koordinira Inštitut 8. marec, podpisala hrvaška pevka Severina, se je na seznam podpornikov podpisal še predsednik nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin.

"Podpisal sem evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice. Ker verjamem, da je svoboda odločanja temeljna človekova pravica. Pozivam vas, da se mi pridružite in tudi vi oddate svoj podpis in s tem prispevate k bolj sočutni, pravični in solidarni Evropski uniji," je zapisal Čeferin.

Na fotografiji, ki jo je na svojih družbenih omrežjih objavil Inštitut 8. marec, Čeferin nosi majico z napisom "My Voice, My Choice".

Predlagatelji pobude morajo zbrati milijon podpisov, da se organi Evropske unije odločijo za njeno uresničitev. To nameravajo storiti do evropskih volitev 9. junija. V manj kot treh tednih je pobudnikom kampanje po vsej Evropi uspelo zbrati že več kot 200 tisoč podpisov. Svoj glas lahko oddate