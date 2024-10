Prostovoljci kampanje My voice, my choice, s katero se na Inštitutu 8. marec zavzemajo za varen in dostopen splav v vsej Evropi, so organizirali največje zbiranje podpisov v živo, so sporočili z inštituta. "Manjka nam jih samo še 370 tisoč," sporoča Nika Kovač.

28. septembra, na Svetovni dan varnega splava, je več kot 200 prostovoljcev iz 20 evropskih držav združilo moči pri zbiranju podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Na več kot 200 dogodkih so v enem dnevu zbrali več kot 35 tisoč podpisov za največjo evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice, ki jo Inštitut 8. marec vodi in koordinira že od decembra lani.

Foto: Inštitut 8. marec

"Koordiniranje vseh deležnikov iz cele Evrope je delo, ki zahteva veliko časa in truda. Je nevidno delo, za katerega pa smo bili poplačani z lepim rezultatom in na to smo zelo ponosni. Manjka nam samo še 370 tisoč podpisov," je povedala Tina Tomšič, koordinatorka mednarodne mreže.

V Italiji 27.100 zbranih podpisov, na Malti protest, samoorganizirane akcije v Nemčiji

Zbiranje podpisov na ulicah ob Svetovnem dnevu varnega splava je pokazalo, da je gibanju My Voice, My Choice uspelo ustvariti vseevropsko skupnost, ki je pripravljena glasno braniti reproduktivne pravice, še navajajo na inštitutu. Prostovoljcem v Italiji je uspelo zbrati kar 27.100 podpisov.

Na Malti so organizirali protest in zbiranje podpisov. V Franciji so poleg protesta izvedli gverilsko akcijo, s katero so se poklonili poljskim ženskam, ki so zaradi prepovedi splava umrle v bolnišnicah. Akcije zbiranja podpisov so potekale v 20 evropskih državah, kar predstavlja največje zbiranje podpisov v zgodovini Evrope.

Foto: Inštitut 8. marec

Zbiranje podpisov tudi po vsej Sloveniji

V Sloveniji so podpise v zadnjih 14 dneh zbirali kar 90-krat, na 80 lokacijah. Zbiranja so potekala na stojnicah, festivalih, bolšjih sejmih, koncertih, izmenjevalnicah rastlin.

Ekipi je uspelo zbrati več kot dva tisoč fizičnih podpisov, razdeliti na tisoče nalepk, letakov in priponk. Veseli so bili pozitivnih odzivov podpornikov in lepih želja za uspešen zaključek kampanje.

"Bitka za varen in dostopen splav se nadaljuje – do decembra še 370 tisoč podpisov. Pomembno se nam zdi, da podpise zberemo hitro in s tem Evropskemu parlamentu predamo jasno sporočilo: želimo, da je splav do leta 2025 varen in dostopen za vse ljudi v Evropi," še sporoča koordinatorka kampanje Nika Kovač.

Foto: Inštitut 8. marec