"Tokratni prazniki so žal ponovno zaznamovani z žalostnimi zgodbami mladih ljudi, ki jih bodo poškodbe zaradi petard zaznamovale za vse življenje. Več kot 17 tisoč podpisov pod peticijo je poziv državnim organom, da naredijo vse, da se zakoni učinkovito izvajajo, in vladi, da zakonodajo izboljša. Po tem, kar smo slišali na ponedeljkovem posvetu, ki ga je organizirala vlada, s previdnim optimizmom pričakujemo, da se končno nekaj spremeni. Inštitut 8. marec bo dogajanje spremljal, s predlogi sodeloval v javni razpravi in še naprej prijavljal podjetja, ki kršijo zakone. Vse v upanju, da naslednje leto ne bo takšnih žalostnih zgodb," je povedala direktorica inštituta Nika Kovač.

Prijave tujih podjetij, ki prek spleta prodajajo prepovedane petarde

Ob tem so navedli, da veliko prepovedane pirotehnike v Slovenijo pride prek spletne prodaje petard tujih podjetij, ki brez težav dostavljajo prepovedane izdelke v Slovenijo. Ta podjetja izkoriščajo pomanjkljivosti v nadzoru ter kršijo slovensko zakonodajo, ignorirajo evropske predpise, ki zahtevajo navodila za pirotehniko v slovenskem jeziku in prepovedujejo prodajo najnevarnejših skupin pirotehničnih izdelkov mladoletnim.

Pri tem jim pomagajo domači izvajalci poštnih storitev, ki čeprav je pošiljanje kakršnekoli pirotehnike po pošti prepovedano v 48. členu zakona o poštnih storitvah, dostavljajo pakete s prepovedanimi petardami.

"Nedopustno je, da tuja podjetja ignorirajo slovensko zakonodajo in kujejo dobičke na plečih poškodovanih otrok, vznemirjanja ljudi in prestrašenih živali. Zato je nujno ustrezno kaznovanje kršiteljev, ki jih bo odvrnilo od kršenja zakonov v prihodnje," je poudarila Tina Tomšič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec.

Inštitut 8. marec je pristojnim organom prijavil tuja podjetja, ki ne spoštujejo slovenske prepovedi prodaje petard, kršitve prepovedi prodaje najnevarnejših izdelkov mladoletnim osebam in zahteve, da so navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Prav tako so podali dve prijavi izvajalcev poštnih storitev, ki kršita prepoved pošiljanja pirotehničnih izdelkov po pošti. Na epilog postopkov še čakajo.

"Zapreti je treba luknje v zakonodaji"

Inštitut 8. marec je opozoril tudi na potrebe po izboljšanju zakonodaje. Prodajalci in proizvajalci so prepoved prodaje petard začeli izigravati s prodajo izdelkov kategorije P1, ki jih imenujejo "oddajniki zvoka", ob katerih zapišejo, da je to "nepogrešljiva pirotehnika pri opravljanju različnih dejavnosti, zlasti za preganjanje ptic v kmetijstvu, lovu in ribogojstvu". V resnici pa gre za izigravanje, ki omogoča prodajo izredno močnih petard, so pojasnili.

"Vsakomur, ki je kdaj videl kakšen 'oddajnik zvoka' kategorije P1, je bilo takoj jasno, da je to petarda in ne sredstvo, s katerim kmetje ščitijo svoj pridelek pred pticami. Zakonsko luknjo, zaradi katere je v Sloveniji mogoč nakup petard, je treba nemudoma zapreti." je dejala Mojca Lukan, članica programskega odbora.

To je leta 2020 že naredila Hrvaška, ki je v zakonu prepovedala prodajo izdelkov P1 fizičnim osebam, nakup pa dovoljuje zgolj tistim, ki se poklicno ukvarjajo s kmetijstvom in ribolovom. Podobno bi bilo treba zapreti luknjo s tako imenovanimi mežnarji, ki se oglašujejo kot "izdelki za ljubitelje ekstremnega zvoka".

Najbolj ogroženi so otroci in mladostniki

Med huje poškodovanimi med letošnjimi prazniki je bilo ponovno največ otrok in mladostnikov. Zavedati se je treba, da izdelke prodajalci targetirano oglašujejo prav njim, najbolj ranljivi skupini, so še opozorili.

"Trenutno je zakon napisan tako, da lahko pod nadzorom staršev meče pasje bombice in prižiga rakete kategorije F2 tudi 1-letni otrok. Razmisliti bi bilo treba o dvigu starostih omejitev - tako glede prodaje kot uporabe pirotehničnih izdelkov. Vsekakor pa spremembe ne bodo prišle čez noč, saj je treba spremeniti družbene vzorce," pa je razložil koordinator prostovoljcev Zlatko Djogič.

Pripravljajo nove prijave kršiteljev zakonodaje

V Inštitutu 8. marec čakajo na rezultate prvih prijav kršiteljev, ki so jih podali, ob tem pa raziskujejo naprej in pripravljajo nove prijave.

"Pristojne institucije lahko z jasnim ukrepanjem, kaznovanjem in s stalnim nadzorom ustavijo prodajo prepovedanih petard prek spleta. Želimo jim pomagati, zato nadaljujemo z raziskovanjem in pripravljamo nove prijave kršiteljev. Akcijo bomo nadaljevali do naslednjih novoletnih praznikov in na ta način prispevali delček k reševanju problema," je sklenila Veronika Povž, direktorica komunikacij.