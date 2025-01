Nika Kovač: Stop petardam

Pred nekaj leti sem dobila Vala, kužka, ki so ga lastniki na Irskem imeli samo za to, da je tekmoval v pasjih tekaških dirkah. Pri treh letih starosti, ko takšni psi niso več primerni za dirke, je bil odslužen in zavržen. Valči do takrat ni imel lepega življenja, a je imel srečo. Pomagali so mu dobri ljudje, ki na Irskem skrbijo za odslužene tekaške pse, nato so ga pripeljali v zavetišče v Italijo. S pomočjo društva S hrti za hrte Slovenija je prišel v Slovenijo in v moj dom.

Ima moker smrček in ko dvigne ušesa, eno simpatično obvisi. Ko je prišel k meni, se je bal vsega, še danes je previden z ljudmi. Naučila sem se, da potrebuje veliko časa in potrpežljivosti, da postane najboljši prijatelj.

Na začetku najine skupne poti sva imela veliko težav: grizel in pregrizel je povodce, na sprehodu je lajal na druge pse in skakal, da bi lahko prosto tekel za vsem, kar je prišlo mimo.

Počasi sva se navadila drug na drugega; začutil je, da je dobil varen dom. Na cesti ne laja več, občasno pride sam k meni, se stisne obme, da ga pobožam, rad se sprehaja in obožuje pasje piškote. Njegovo življenje je mirno in prijazno.

Med letom se počuti varnega, tudi na sprehodih, drugače pa postane v času božično novoletnih praznikov. Vsak december ga pokanje petard spravlja v hudo stisko in strah. Skriva se po stanovanju (najraje v kopalnico), ne upa si na sprehod, ob pokanju pirotehnike se trese in se še dolgo ne umiri.

Pogovarjam se z drugimi lastniki živali, njihove izkušnje so podobne. Prijateljica, ki je ravno dobila dojenčka, je povedala, da je tudi njega plašilo pokanje. Na pokanje so namreč zelo občutljivi tudi otroci in starejši ljudje.

Na pokanje petard niso občutljivi samo psi, ampak tudi majhni otroci in starejši. Foto: Shutterstock

Začetek decembra in začetek pokanja petard

Odkar imam psa, sem še bolj pozorna in občutljiva za škodo, ki jo povzročajo petarde in druga pirotehnika. Tudi letos smo lahko od začetka decembra v novicah brali o škodljivih učinkih petard. O eksplozijah v nabiralnikih in razbiti izložbi, požarih v smetnjakih, zasegih prepovedane pirotehnike, škodljivih posledicah za ljudi in živali.

Dan pred silvestrovim so z ljubljanske policijske uprave sporočili, da se je v Ljubljani s pirotehniko huje poškodoval otrok. "Po doslej znanih podatkih se je družba otrok nahajala na igrišču, pri tem pa je eden izmed njih uporabil pirotehniko, ki najprej ni delovala, nato pa je počila, ko jo je otrok držal v roki." Otrok ima poškodovane roke, telo in obraz.

Tudi ko pišem to kolumno, so mediji poročali o hudi poškodbi mladoletne osebe. Takšne nesreče se ne bi smele dogajati.

Spletna prodaja prepovedanih petard in druge pirotehnike tujih podjetij v Slovenijo cveti. Foto: STA ,

Uporaba petard je v Sloveniji že prepovedana z zakonom

Zaradi vseh nevarnosti, ki jih lahko povzročijo ljudem, živalim in okolju, je uporaba petard kategorij F2 in F3 že od leta 2008 v Sloveniji prepovedana z zakonom. V Inštitutu 8. marec smo se že pred časom odločili, da ob novem letu ne bomo samo opozarjali in ljudi prosili, naj s pokanjem ne povzročajo škode, ampak da bomo raziskali, kako je mogoče, da v Sloveniji še vedno v takem obsegu pokajo petarde.

Analiza, ki smo jo opravili, je pokazala številne načine, s katerimi ljudje zakonske prepovedi obidejo ali jih kršijo. Obstaja črni trg, cveti pa tudi spletna prodaja prepovedanih petard in druge pirotehnike tujih podjetij v Slovenijo.

Ta podjetja že leta vsem na očeh prepovedano pirotehniko kupcem brez težav dostavljajo na dom. Ne spoštujejo slovenske zakonodaje, pri čemer se sklicujejo na domnevne luknje v evropski zakonodaji, a jo istočasno kršijo v določbah, ki prepovedujejo prodajo pirotehnike mladoletnim osebam in ki določajo, da morajo biti navodila za njeno uporabo zapisana v slovenskem jeziku.

Pri tem jim pomagajo v Sloveniji registrirani izvajalci poštnih storitev, ki prepovedane izdelke dostavljajo naslovnikom, čeprav zakon prepoveduje vsako pošiljanje pirotehnike po pošti.

Storili smo nekaj prepovedanega

Vsako leto beremo pozive organov, novinarske članke in izpovedi ponesrečencev o nevarnostih pirotehnike in pozive proti njeni uporabi. Vsi poudarjajo, da so petarde prepovedane, opozarjajo tudi na kršitve prepovedi prodaje prek tujih spletnih trgovin, a zdi se, da je to vse in da se nič ne spremeni, da nihče ne ukrepa.

Zato smo se v Inštitutu odločili, da naredimo nekaj prepovedanega. Da preverimo, kako je mogoče kupiti prepovedano pirotehniko prek spleta. Ugotovili smo, da je to presenetljivo enostavno. Nobenih preverjanj, le nekaj klikov – in na naslove naših sodelavcev ali v paketomate so v nekaj dneh prispele pošiljke s prepovedanimi petardami.

Prav nobene ovire torej ni, ki bi preprečevala, da do prepovedanih petard in drugih pirotehničnih izdelkov, katerih nakup je po zakonodaji dovoljen samo polnoletnim osebam, ne bi prišle mladoletne osebe.

Poškodbe zaradi petard so lahko grozljive. Foto: Policija

Po opravljenih nakupih smo na inšpektorat za notranje zadeve prijavili tuja podjetja, ki ne spoštujejo slovenske prepovedi prodaje petard in kršijo tako slovensko kot evropsko zakonodajo v določbah, ki prepovedujejo prodajo najnevarnejših izdelkov mladoletnim osebam in zahtevajo navodila za uporabo pirotehnike v slovenskem jeziku. Prav tako smo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) podali dve prijavi izvajalcev poštnih storitev, ki kršita prepoved pošiljanja pirotehničnih izdelkov po pošti.

Država, ki deluje

Prijave na pristojne institucije smo v Inštitutu 8. marec pospremili s peticijo, s katero za začetek zahtevamo, da pristojni organi dosledno ukrepajo, ko gre za evidentne kršitve zakonodaje. Dejstvo je, da lahko Akos ter inšpektorat za notranje zadeve s proaktivnostjo, kaznovanjem in stalnim nadzorom ustavita prodajo prepovedanih petard prek spleta. Vemo, da to ne bo rešilo vseh problemov s pirotehniko, a želeli smo opozoriti na razkorak med zakonskimi določbami in njihovim udejanjanjem oz. spoštovanjem.

Sistemsko reševanje problemov ne pomeni samo iskanja dobrih zakonskih rešitev (na področju pirotehnike je prostora za izboljšave še precej), ampak tudi njihovo dosledno udejanjanje v praksi.

Peticijo je v času nastanka tega zapisa podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Verjamem pa, da gre sporočilo teh podpisov onkraj zahteve po spoštovanju (in izboljšanju) veljavne zakonodaje na področju pirotehnike. Sporočilo, da mora tisto, kar piše v zakonih, veljati tudi v praksi, tako glede dolžnosti kot pravic, da morajo zakoni veljati za vse enako in da nihče ni nad zakonom. To je tisto, čemur pravimo pravna države, država, ki deluje, država, ki dela za ljudi.

Siolova kolumnistka Nika Kovač je antropologinja, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec. Kolumne na Siolu objavlja vsako prvo soboto v mesecu. Foto: Siol.net