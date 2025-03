Po besedah ministra se je tragedija, ki se je zgodila v nočnem klubu v Severni Makedoniji, ko je v požaru umrlo 59 ljudi, dotaknila vseh nas. "Ne želim si take katastrofe, kot se je zgodila v Severni Makedoniji, zato je ministrstvo za notranje zadeve tudi ukrepalo," je dejal.

Spomnil je, da je inšpektorat za notranje zadeve že napovedal poostrene inšpekcijske nadzore v slovenskih lokalih, ki organizirajo prireditve. "Če bomo ugotovili nepravilnost, bo inšpektorat ukrepal," je dodal na novinarski konferenci, sicer namenjeni obnovi štajerske avtoceste.

Sam sicer ocenjuje, da Slovenija, razen tragedije v lokalu Lipa, v zadnjem času nima težav in so varnostni standardi spoštovani. "Pa vendar poglejmo še enkrat, ali je v tem segmentu varnosti vse tako, kot je treba," je dodal.

Dotaknil se je tudi širših varnostnih razmer in groženj. "Živimo v tem trenutku v neki novi varnostni realnosti in ministrstvo za notranje zadeve se pripravlja tudi na scenarije, kot so kibernetske grožnje, nezakonite migracije, nenazadnje tudi po Evropi se dogajajo različne diverzije, sabotaže," je opisal.

Zato v dialogu z župani tudi spodbujajo, da se na javnih zbiranjih in prireditvah fizično naredijo prepreke, da ne bi prišlo do tega, da bi se kdo z vozilom zaletel v množico ljudi, da postavijo videonadzorni sistem in podobno.

Ob tem je spomnil na konferenco o odpornosti, ki bo v sredo na Brdu pri Kranju.

V noči na nedeljo je med koncertom priljubljene makedonske hip hop skupine DNK v Kočanih v Severni Makedoniji izbruhnil požar, v katerem je umrlo 59 ljudi, med njimi trije mladoletniki, več kot 140 jih je bilo poškodovanih. Domnevno so požar povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom.