Številne nesreče s pirotehniko med silvestrovanji v Nemčiji so spodbudile pozive glede morebitne omejitve pirotehničnih izdelkov. Sindikat berlinskih policistov GdP je pripravil peticijo, ki poziva k splošni prepovedi. Peticija je zbrala že več kot milijon podpisov, medtem ko je nestrinjanje z njo javno izrazil kancler Olaf Scholz.

Samo v Berlinu je bilo med praznovanji po podatkih mestnih oblasti pri uporabi pirotehnike ranjenih 363 ljudi, 52 so jih hospitalizirali, danes poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Umrlo vsaj pet ljudi

Po navedbah berlinske senatorke za zdravje Ine Czyborra je ena oseba utrpela hude opekline obraza, potem ko je raketa eksplodirala v njeni neposredni bližini. Smrtno nevarne poškodbe po eksploziji t. i. ognjemetne bombe, ki za splošno uporabo ni dovoljena, je utrpel tudi en otrok. Med preostalimi ranjenimi v Berlinu so zabeležili hude poškodbe oči in sluha, tudi trajno izgubo vida in sluha.

Čeprav je letošnje silvestrovanje minilo dokaj mirno, je v Nemčiji zaradi nesreč, povezanih s pirotehniko, umrlo vsaj pet ljudi, medtem ko so organi pregona pridržali več sto ljudi.

Številne nesreče so obudile razprave, ki se v Nemčiji praviloma razvnamejo po novem letu, glede morebitnih dodatnih omejitev ali prepovedi pirotehničnih izdelkov.

Policisti za popolno prepoved pirotehnike, Scholzu se to zdi čudno

Župan Berlina Kai Wegner je v četrtek pozval k strožjemu nadzoru in boju proti uporabi prepovedanih pirotehničnih izdelkov, vseeno pa se je izrekel proti popolni prepovedi. Za to so se medtem s peticijo izrekli v policijskem sindikatu GdP. Peticijo je podpisalo 1,4 milijona ljudi.

Proti popolni prepovedi sta se že izrekla Olaf Scholz in notranja ministrica Nancy Faeser.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so po oceni Faeser težave s pirotehniko omejene na velika mesta in v parlamentu ni dovolj glasov za splošno prepoved, medtem ko je Scholz v intervjuju za revijo Stern dejal, da se mu zdi zamisel o vsesplošni prepovedi ognjemetov nekoliko čudna.

Za razliko od več drugih držav v Nemčiji ni strožje zakonodaje glede prodaje pirotehničnih izdelkov, razen na nekaterih območjih, kjer je njihova uporaba prepovedana.