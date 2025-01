Silvestrska noč na urgenci: oskrbeli 181 ljudi, tri so oživljali #video

Na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so imeli v silvestrski noči precej dela. V 24 urah so oskrbeli 181 bolnikov, od tega so morali tri oživljati, je v izjavi za medije povedal specialist travmatolog Aleš Fischinger, ki je ponoči skrbel za poškodovance. Hujših poškodb s pirotehniko pa ni bilo.

Dva poškodovana, ki so ju morali oživljati, so na urgenco pripeljali s hudimi poškodbami glave. Prvi je padel po stopnicah, drugi pa z višine osmih metrov in ima poleg poškodb glave tudi raztrgana jetra, je pojasnil Fischinger.

Poleg tega so več kot deset poškodovanih sprejeli za nadaljnje večje operacije, izvedli pa še 41 malih operativnih posegov ter 21 ljudem namestili mavec na zlomljene ude. "Trem smo še naravnali zlome," je dejal Fischinger.

Na travmatološki oddelek so sprejeli 23 bolnikov, več drugih bolnikov pa so sprejeli še na druge kirurške oddelke.

Več ljudi je bilo opitih

Več ljudi je ob prehodu v leto 2025 potrebovalo zdravniško pomoč zaradi opitosti z alkoholom, nekaj tudi zaradi poškodb s pirotehniko. Zadovoljen, da hujših poškodb s pirotehničnimi sredstvi v najdaljši noči v letu ni bilo, se je Fischinger spomnil na dogodek na območju Most v Ljubljani pred nekaj dnevi, ko se je huje poškodoval otrok.

"Pirotehnične poškodbe, zlasti otrok in mladostnikov, so zelo hude, to je tudi čustven stres, velik za zdravniško ekipo, da ne govorim za starše," je dejal. Gre za trajno poškodbo, ki poškodovanega zaznamuje za celo življenje, in to povsem brez potrebe. "Ko moraš staršu razložiti, da njegov otrok nima več roke, te to spremlja celo profesionalno kariero, bolnika pa celo življenje," je še dejal.

Silvestrska noč je bila na ljubljanski urgenci pravzaprav podobna kot vse druge. "Približno 200 poškodovancev obdelamo vsako noč na kirurški urgenci v kliničnem centru v Ljubljani," je dejal Fischinger. Na delovnih mestih je bilo več kot 20 zdravnikov, ob njih pa še medicinske sestre in drugo osebje. Tudi na prvi novoletni dan v kirurškem urgentnem bloku pričakujejo 150 do 200 bolnikov, pripravljeni pa so tudi na ostalih oddelkih.

Policija je v zadnjih 24 urah na interventni številki 113 zabeležila 1.651 klicev. Policisti so med 698 interventnimi dogodki med drugim obravnavali 111 prometnih nesreč, 103 kršitve javnega reda in miru ter 92 kaznivih dejanj. V dveh prometnih nesrečah so zabeležili hujše telesne poškodbe, v sedmih pa lažje.



V 102 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so petim voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali enega voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 70 intervencij na javnem kraju, 33 pa v zasebnih prostorih. Štiri kršitelje, ki so kljub opozorilu še naprej kršili javni red in mir, so pridržali. Z namenom, da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so trem ljudem izrekli ukrep prepovedi približevanja.