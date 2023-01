Ste vedeli, da morajo otroci, medtem ko ne snemajo, v šolo?

Na Planetu lahko vsako soboto in nedeljo ob 17. uri spremljate oddajo Mali kuharski mojster (Masterchef Junior), katerega producent in glavni ocenjevalec hrane je Gordon Ramsay, pomagata pa mu tudi Aaron Sanchez in Dapne Oz. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj zanimivosti, ki jih o tej kuharski oddaji še niste vedeli.

Brez dvoma lahko dandanes kuharske oddaje posameznik sreča na vsakem koraku. To še posebej velja tekmovalne kuharske oddaje, v katerih nastopajo domači kuharji ali profesionalni kuharji. Vendar pa ni veliko oddaj, v katerih izjemne jedi kuhajo otroci, ki znajo že okoli desetega leta pripraviti najbolj neverjetne glavne obroke, predjedi in sladice.

In ravno pri tem Foxov Mali kuharski mojster (MasterChef Junior), katerega najnovejšo sezono si lahko ogledate tudi na Planetu, resnično izstopa. V nadaljevanju razkrivamo nekaj zanimivosti.

Otroci podcenjujejo čas kuhanja sestavin.

To je najpogostejša napaka pri mladih kuharskih mojstrih. Eden od sodnikov Aaron Sanchez je namreč razkril: “Misli, da otroci najbolj podcenjujejo, koliko časa določena sestavina potrebuje, da je kuhana. Piščanec in svinjina jim predstavljata največjo uganko. Potem pa sledi še ena zoprnija, in sicer, koliko te jedi začiniti. Ampak to je pa zares tisto, kar zahteva izkušnje!”

Ko otroci niso pred kamero, morajo v šolo.

Če ste mislili, da imajo otroci, ki sodelujejo v tej oddaji tri mesece počitnic, ste se krepko zmotili. Kuharski mojster Aaron Sanchez je namreč pojasnil: “Mi sicer snemamo tri mesece, amapak vsakič, ko niso pred kamero, sedijo pred knjigo. To so namreč mladostniki, ki se izobražujejo in tudi šov jih za to ne prikrajša. Pri nas pridobivajo kuharsko znanje, pri drugih pa akademsko!”

Snemanje je omejeno na 4 ure na dan.

Snemanje je omejeno, kar je producent Ashbrook pojasnil: “Produkcijsko gledano je bil to za nas velik izziv, saj običajno snemamo odraslega Kuharskega mojstra po 12 ur na dan. Pri teh otrocih je omejitev le štiri ure na dan, še to pa jreodvisno od tega, kateri dan v tednu in kolikšna je njihova starost. Ko te štiri ure minejo, te štiri ure minejo. Dobesedno smo morali večkrat kar prekiniti snemanje.”

Starši in spremljevalci so vedno v bližini.

Producent Robin Ashbrooke je potrdil: “Spremljevalci in starši so bili vedno pristoni. Ves čas so lahko videli, kaj se dogaja v kuhinji. Vsi starši so dejansko sedeli skupaj in opazovali, kaj se je zgodilo in se ob tem res povezali."

Otroci so se poškodovali manjkrat kakor odrasli.

Sandee Birdsong, ki v oddaji deluje kot kulinarični producent, je razkrila: »Ti otroci so bili tako neverjetni, da so se ... Oziroma veste kaj?! Sploh se niso porezali. Česa takšnega pri odraslih ni bilo moč videti. Že samo opazovanje, kako so se lotili naloge, je bilo neverjetno in to so opravili bolje kot večina odraslih. “

Zmagovalci svojega uspeha ne smejo deliti eno leto.

Che Spiotta, ki je zmagal v sedmi sezoni, je dejal: »Bilo je res, res težko. Skrivnost sem hranil približno eno leto. Prav smešno mi je bilo to skrivati pred vsemi prijatelji. Bilo je težko, a sem se navadil. Zdaj sem tako navdušen, da to ni več skrivnost.« Ta naloga se zdi skoraj neverjetna, a vsi otroci so jo opravili bolje kot večina odraslih.

Vsi tekmovalci običajno ostanejo v istem hotelu in se veliko družijo.

Aviva Sisitsky, ki je mati nekdanjega tekmovalca Kyla, je za Suburbs 101 povedala: »Ker so vsi ostali v istem hotelu, so otroci plavali v bazenu in se imeli priložnost povezati. Nedelje so predstavljale proste dneve. Tiste dni smo se vsi skupaj družili in hodili na izlete v Malibu, na pomol Santa Monice ali v akvarij. Otroci so se imeli super.”

Temovalno kuharsko oddajo Mali kuharski mojster (Masterchef Junior) lahkona Planetu spremljate vsako soboto in nedeljo ob 17. uri!

