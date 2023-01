Režiser trilogije Hobit priznal: Znašel sem se v nemogočem položaju

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali fantazijsko pustolovščino Hobit: Nepričakovano potovanje (The Hobbit: An Unexpected Journey). V nadaljevanju razkrivamo, s kakšnimi zapleti se je režiser Peter Jackson spopadal pred izidom filma in kje lahko na lastni koži podoživite prizorišče snemanja.

S filmom Hobit: Nepričakovano potovanje nas režiser fantazijske sage Gospodar prstanov znova popelje v Srednji svet, v čas pred vojnami za prstan Mogote.

Mladi hobit Bilbo (Martin Freeman) uživa življenje v mirnem in zakotnem Šajerskem, ko nekega dne na njegova vrata potrka čarovnik Gandalf (Ian McKellen). S seboj pripelje družbo trinajstih škratov pod vodstvom neustrašnega Thorina (Richard Armitage), njihov načrt pa je pohod proti Samotni gori, kjer se želijo spopasti z zlobnim zmajem Smaugom. Bilba premaga radovednost in v nasprotju s hobitsko zapečkarsko tradicijo se odpravi na nepozabno dogodivščino s škrati.

Martin Freeman v glavni vlogi filma Hobit: Nepričakovano potovanje. Foto: IMDb

Glede na velik uspeh trilogije Gospodar prstanov režiserja Petra Jacksona ni bilo presenetljivo, da je tej sledila še filmska serija Hobit. To je bilo namreč prvo večje objavljeno delo pisatelja JRR Tolkiena o Srednjem svetu in je ena najbolj priljubljenih domišljijskih knjig vseh časov. Čeprav je med oboževalci Jacksonovih filmov vladalo veliko zanimanje, da bi se ta zgodba pojavila tudi na filmskem platnu, pa pot do uresničitve tega ni bila gladka.

Stvari so se začele zapletati, ko je leta 2005 Jackson tožil New Line, ki je produciral filme Gospodar prstanov, zaradi prihodkov, za katere je menil, da mu jih ta dolguje od teh filmov. Trajalo je dve leti, da je bila tožba poravnana, takrat pa je bilo objavljeno, da bo Jackson soscenarist in producent dveh filmov o Hobitu za produkcijsko hišo MGM z režiserjem Guillermom del Torom. Za mnoge oboževalce je to zvenelo kot neverjetna kombinacija, saj sta dva največja vizionarja fantazijskega filma sodelovala pri eni najbolj znanih knjig tega žanra.

Peter Jackson je pred izidom filma hodil po trnavi poti. Foto: IMDb

Žal ni bilo tako. Težave s scenarijem in finančne težave pri MGM so povzročile zamudo pri produkciji in maja 2010 je del Toro zapustil projekt po dveh letih obsežnega predprodukcijskega dela. Oktobra je bilo objavljeno, da bo Jackson prevzel mesto režiserja, prvi film o Hobitu pa so začeli snemati leta 2011.

"Tudi če je del Toro odšel, mi nismo mogli previti časa za leto in pol nazaj ter ga prav toliko dati meni za pripravo in oblikovanje filma. Znašel sem se v resnično nemogočem položaju. Potem sem se preprosto lotil snemanja, čeprav film sploh ni bil dokončno pripravljen. Odpravil sem se na snemanje, priganjal vse in si na licu mesta izmišljeval stvari," je ob tem povedal.

Tudi s scenarijem, ki so ga ponovno napisali Jackson in njegovi sodelavci pri Gospodarju prstanov Fran Walsh in Philippa Boyens, takrat še niso bili povsem zadovoljni. Jackson je zaradi tega priznal: "Večino snemanja me je spremljal občutek, ki ga ne poznam. To pomanjkanje nadzora nad dogajanjem oziroma kar vsem je bilo razlog, da sem bil ves čas pod velikim pritiskom."

V filmu nastopa tudi Gandalf, ki ga ponovno igra Ian McKellen. Foto: IMDb

A kljub vsemu trudu, da bi Hobit: Nepričakovano potovanje prišel na velika platna, ni moč zanikati, da se je ob izidu decembra 2012 oddolžil za vse predprodukcijske težave, saj je prinesel kar 1,02 milijarde dolarjev bruto zaslužka. Medtem ko kritike niso bile tako zelo pohvalne kot za trilogijo Gospodar prstanov, je Jackson vseeno spretno vrnil oboževalce nazaj v znani svet z mešanico vračajočih se igralcev in novih obrazov ter ponovno uporabil spektakularne pokrajine Nove Zelandije.

Martin Freeman med tekom skozi idilično pokrajino Nove Zelandije. Foto: IMDb

Na njej je na ruševinah tega, kjer se je snemala trilogija Gospodar prstanov, namreč za potrebe tega filma postavil povsem novo filmsko vasico Hobbiton. Tam so sicer že prej imeli zgrajeno prizorišče za snemanje trilogije Gospodar prstanov, a so ga v teku let skoraj dokončno podrli in spremenili v kmetijsko zemljišče. Za potrebe snemanja fantazijske pustolovščine Hobit: Nepričakovano potovanje pa so zgradili novo vasico iz obstojnejših materialov, ki je še danes na voljo na ogled vsem turistom v novozelandski regiji Mighty Waikato. Več lahko izveste s klikom na to povezavo.

Več vsebin si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

