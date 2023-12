Godler razkril, kako ponavadi preživlja silvesterske večere #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali posebno prednovoletno oddajo Kolesa sreče, v kateri se bodo v ugibanju gesel pomerili televizijska voditelja Jure Godler in Igor Krmelj ter glasbenik Miha Hercog. Godler bo v oddaji med drugim razkril, kako preživlja silvesterske večere in zakaj je temu tako.

Zadnji oddaji v tem letu primerno so bili gostje malo bolj svečano oblečeni, zato je sovoditeljico Natašo Nanevo zanimalo, ali Jure Godler kot ljubitelj britanske monarhije, kjer imajo ob svečanih dogodkih posebne zapovedi tudi glede oblačenja, zadnji dan leta ponavadi preživi v smokingu in s kristalnimi kozarci.

Foto: Planet TV

Jure je nasmejal z odgovorom, ki ga nihče ni pričakoval. "V pižami. Če sem iskren, novega leta nikoli ... Ne da ga ne praznujem, ampak nikoli se ne zabavam takrat, ker moram naslednje jutro ujeti koncert. Ker če se kakšna buteljka odpre, jaz koncerta ne bom videl. Zato grem relativno zgodaj spat. Verjetno bolj zgodaj kot tisti, ki tam igrajo," je razkril Jure, ki je nato še obrazložil, da gre za koncert dunajskih filharmonikov. Več v zgornjem videu.

Da tega koncerta nikoli ne zamudi, pripisuje predvsem tradiciji. "Jaz sem vedno to gledal z babico. Od leta 1988 ali 1989 vsako leto prvega januarja. Navada je železna srajca. Nekako mi je prišlo v kri. In ne bi mogel brez tega. Kljub temu, da izgledam zblojen, sem kar človek ceremonije in tradicije na nek način," je povedal priljubljeni voditelj.

Prednovoletna oddaja Kolo sreče bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

