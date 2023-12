Tako bodo praznične dni preživeli Planetovi voditelji

Suzana Kozel

"Najlepši del decembra bom preživela z družino in prijatelji. Novoletno drevesce smo z otrokoma okrasili že na začetku meseca in tako dolge popoldneve osvetlili s praznično svetlobo in v dom vnesli malo čarovnije. Na večer pred božičem smo tradicionalno postavili še jaslice pri mojih starših in se nato skupaj odpravili k otroški polnočnici, ko se tudi v meni prebudijo spomini iz otroštva. Takrat sem kot majhna deklica skupaj z babico obiskovala praznično okrašeno cerkev, ki je dišala po kadilu, božične pesmi, ki so jih s svojimi čistimi glasovi prepevali pevci, pa so še dolgo odzvanjale v ušesih. Babičine prijateljice so me zaradi svetlih skodranih las okronale za angela (smeh, op. p.). Lepi spomini privrejo na dan ob teh praznikih, zato se jih resnično veselim, saj se konec decembra vendarle vse skupaj malo umiri in se lahko posvetimo najdražjim."

Igor Krmelj

"Praznike bomo preživeli skupaj kot družina, to je gotovo. Vleče nas v kakšno od evropskih prestolnic, tistih vzhodnih. Bratislava, Praga. Bomo videli, kam nas bosta zanesli pot in usoda."

Katarina Braniselj

"Vse praznike bom preživela doma v Ljubljani, kakšno uro tudi pri mojih v Cerknici. Letos delam za božič in novo leto in ne bo šlo drugače," je povedala Katarina in dodala, da tudi sicer med prazničnimi dnevi ob koncu leta nima posebnih ritualov. "Res pa je, da ne minejo brez zvezka, kamor zapisujem recepte. Za praznike tudi sama ogrejem pečico."

Miran Tišič

"Božič bom preživel umirjeno, doma. Za novo leto pa na Pohorje, nekaj smučanja in še več druženja ter dobre volje z mojimi klenimi Pohorci. S Pohorja pa naravnost v Goriška Brda, dobimo se s prijatelji iz študentskih časov. Luštno bo, ne dvomim."

Ajda Mlakar

"Letos so se praznični dnevi res lepo uskladili tako, da bom po dolgem času prosta kar nekaj dni v kosu. Začetek praznikov bo otvorila naša tradicionalna božična večerja. Z mojim dragim sva vsako leto na predbožični večer vabljena k mojim staršem, kjer uživava v kulinaričnih dobrotah in super družbi. Zadnji teden v letu pa bova preživela v Kranjski Gori, tako da se končno nadejam tudi na malo bolj zimsko vzdušje."

