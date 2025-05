Trump je na uvoz iz Kitajske uvedel 145-odstotne carine, Peking je udarec vrnil s 125-odstotnimi carinami na uvoz iz ZDA. Že več dni Trump zatrjuje, da pogajanja s Kitajsko potekajo, vendar pa je njegov finančni minister Scott Bessent v torek v kongresu pod prisego priznal, da se do zdaj s Kitajsko še niso pogovarjali.

Bessent, ki bo konec tedna vodil ameriško delegacijo na pogajanjih s Kitajci, je v sredo nadaljeval zaslišanja v kongresnih odborih, na katerih je prejemal številna neprijetna vprašanja o carinah, ki že povzročajo škodo.

"Primanjkljaj imamo že več kot 40 let ..."

Proizvajalec avtomobilov Ford je 2. maja zaradi carin dvignil cene določenih modelov vozil za 2.000 dolarjev, je v sredo poročala televizija ABC. Ford pričakuje, da mu bo Trumpova carinska vojna letos prinesla za 2,5 milijarde dolarjev dodatnih stroškov.

Demokrat iz New Yorka Gregory Meeks je na zaslišanju Bessenta kritiziral Trumpovo utemeljitev uvedbe carin z izrednimi razmerami zaradi zunanjetrgovinskega primanjkljaja ZDA. "Primanjkljaj imamo že več kot 40 let in noben predsednik zaradi tega ni razglasil izrednih razmer," je dejal in zahteval, da kongres Trumpove izredne razmere prekliče.

Bessent ni hotel govoriti o podrobnostih carinskih pogajanj z drugimi državami, ki naj bi potekala. Dejal je, da bodo najprej dosegli načelne dogovore, nato pa jih bodo zapisali.

Ameriški interesi

Trump je v sredo za novega veleposlanika ZDA na Kitajskem imenoval nekdanjega poslovneža in senatorja iz Georgie Davida Perdueja.

"Davidu zdaj zaupam, da bo pomagal urejati ene od najbolj zapletenih in pomembnih odnosov s tujino. David bo zagovarjal ameriške interese in stabilnost v indopacifiški regiji, pomagal ustaviti poplavo fentanila prek naših meja, kar moramo storiti," je dejal Trump, ki je carine na uvoz iz Kitajske utemeljil tudi v povezavi s fentanilom.