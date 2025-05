Trumpovi ukrepi se kažejo tudi tu

V prvem letošnjem četrtletju je Amazon v veliki meri še presegel pričakovanja na trgu. Prodaja se je povečala za devet odstotkov na 155,7 milijarde dolarjev. Dobiček je znašal 17,13 milijarde dolarjev, potem ko se je v prvem četrtletju lani ustavil pri 10,43 milijarde dolarjev.

Za zdaj Amazon še ni opazil upočasnitve povpraševanja, je ob predstavitvi četrtletnih poslovnih rezultatov povedal izvršni direktor družbe Andy Jassy. Vendar sumi, da se nekateri izdelki kopičijo v strahu pred višjimi cenami zaradi carin, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Takšni vnaprejšnji nakupi so že med pandemijo covida-19 motili dobavne verige. Strokovnjaki tokrat opozarjajo, da bi lahko bile posledice Trumpovih napovedi carin ne le zvišanje cen, temveč tudi prazne police za nekatere izdelke v ZDA to poletje, saj so se dobave iz Kitajske v zadnjem času precej zmanjšale.

Pesimizem je mogoče razbrati iz napovedi za tekoče četrtletje

Amazon bi lahko bil prizadet, tudi če bi se prodaja zmanjšala manjšim trgovcem, ki uporabljajo njegovo logistično platformo. Finančni direktor Amazona Brian Olsavsky je dejal, da podjetje počne vse, kar je v njegovi moči, da bi ohranilo nizke cene za potrošnike – "na način, ki je ekonomsko smiseln".

Pesimizem je še posebej očiten v napovedih dobička za tekoče četrtletje. Dobiček iz poslovanja naj bi po napovedih znašal od 13 do 17,5 milijarde dolarjev, medtem ko so analitiki v povprečju pričakovali številko nad 17,6 milijarde dolarjev. Amazonove delnice so se v trgovanju po četrtkovem zaprtju borze v New Yorku pocenile za več kot tri odstotke.

Prihodki od Amazonove storitve gostovanja v oblaku AWS, ki ima koristi od razcveta umetne inteligence, so se v prvem četrtletju povečali za 17 odstotkov na 29,3 milijarde dolarjev. Analitiki so pričakovali višjo rast, in sicer 17,6-odstotno.