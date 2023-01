Jure Košir preimenoval sovoditelja v konja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po treh mesecih dela v Dominikanski republiki, na najtežji televizijski preizkušnji Exatlon , sta se domov pred kratkim vrnila voditelj Jure Košir in posebni poročevalec s terena Igor Mikič . V oddaji Jutro na Planetu sta nam zaupala, kaj vse sta doživela, česa ne bosta nikoli pozabila, osvežili pa smo tudi spomin na to, kaj nam je Igor dejal v prvem intervjuju, ko je postal exatlonovec 1. sezone.

Jureta je presenetila velikost tarantel v njegovi vili, imel jo je celo v kopalnici in pravi, da so bile velike kot dlan. Tako da izkušnja ni za tiste z občutljivim želodcem. O snemanju pa pravi, da je potreboval nekaj časa, da se je navadil. Predvsem pa je bilo težko držati enako energijo skozi celotno snemanje ene oddaje, ki traja od šest do osem ur.

Igor pa je še pod vtisom popotovanja po Mehiki, ki ga je nadaljeval po snemanju Exatlona. Obiskal je prijatelje, videl veliko lepih stvari, najbolj všeč pa mu je severni del Mehike. Še vedno ne more pozabiti uničenih poligonov, ki jih je porušil orkan, ki je divjal med snemanjem. A z Juretom sta preživela tudi to, že prvi dan mu je Jure nadel tudi nov vzdevek, beli konj. Tako je prva mišica Ljubljane, Alfa Mikič, Hellmann's, dobil še en vzdevek.

