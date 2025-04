"Domačinka iz Bulingtona v Vermontu, ki je večino svojega kratkega življenja preživela v Vermontu in New Yorku, je umrla," piše v osmrtnici, ki jo je delila njena družina. Vzrok smrti ni znan, preminila pa je 14. aprila.

"Sophie je bila ljubljena hči, vnukinja, sestra, prijateljica in novopečena teta," so zapisali njeni najbližji. Opisali so jo kot ustvarjalno, atletsko in pametno ter dodali, da je bila najsrečnejša, ko je snemala filme, kjer je postala druga oseba. "Bila je vneta pustolovka in se je naučila običajev in celo jezikov vsakega kraja, ki ga je obiskala," so sklenili.

Takrat devetletna Sophie Nyweide je v filmu Mamut iz leta 2009 zaigrala ob boku Michelle Williams. Foto: Profimedia

Zaigrala z Michelle Williams, Nicole Kidman in Russellom Crowom

Sophie Nyweide, rojena julija 2000, je svojo igralsko kariero začela pri rosnih šestih letih z vlogo v filmu Lepotica (Bella). Sledili so serija Zakon in red (Law & Order) ter filma In potem je prišla ljubezen (And Then Came Love) in Margot na poroki (Margot at the Wedding).

Med njenimi vidnejšimi nastopi pa sta bili vlogi v filmih Mamut iz leta 2009, kjer je zaigrala ob boku Michelle Williams, in Noah iz leta 2014, ko je nastopila ob Russellu Crowu.

