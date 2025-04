V preteklih letih so laskavi naziv osvojile Michelle Pfeiffer (kot prva leta 1990), Jennifer Garner, Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Helen Mirren, Julia Robert, Beyoncé, Kate Hudson in številne druge.

Osvojila prvo večjo igralsko nagrado

Lansko zmagovalko Sofio Vergara je po izboru revije nasledila 62-letna igralka Demi Moore, ki je kljub dolgoletni igralski karieri v začetku leta osvojila prvo pomembnejšo nagrado. Za vlogo v filmu Substanca je prejela zlati globus v kategoriji najboljših igralk v komičnih filmih ali muzikalih in na odru vzkliknila: "Tega res nisem pričakovala! S tem se ukvarjam že zelo dolgo, več kot 45 let, in to je moja prva igralska nagrada," je dejala takrat.

Ob prevzemu naziva najlepše na svetu je Moore spregovorila o tem, kaj ji danes pomeni lepota. "Lepota je pristnost in pozitivnost. Da se v svoji koži počutiš prijetno," je dejala. Po letih pritiska, da bi bila videti popolna, zdaj pravi, da ima do svojega telesa in življenja bolj zdrav in sproščen odnos. Bralcem želi poslati sporočilo, da prava lepota ni v letih ali videzu, ampak v tem, "da smo to, kar smo, in ljubeče skrbimo zase".

Ena najlepših hollywoodskih igralk ima tudi pestro zasebno življenje, saj se je poročila in ločila kar trikrat. Med letoma 1981 in 1985 je bila poročena z že pokojnim glasbenikom Freddyjem Moorom, po katerem je prevzela priimek, dve leti kasneje se je poročila z Bruceom Willisom, s katerim je bila poročena 13 let in ima tri hčerke, med letoma 2005 in 2013 pa je bila še v zakonu s precej mlajšim Ashtonom Kutcherjem.

Demi Moore je ena najlepših igralk v Hollywoodu, njen zadnji film Substanca, v katerem igra žensko, obsedeno z večno mladostjo, pa ji je prinesel zlati globus in številna priznanja. Foto: Guliverimage

