V Hollywoodu so podelili zlate globuse, največ, štiri, jih je odnesel nadrealistični film Emilia Perez režiserja Jacquesa Audiarda. Glasbeni triler o mehiškem vodji mamilarske združbe, ki zaživi kot ženska, je bil nominiran v desetih kategorijah in odnesel zlati globus za najboljši komični film ali muzikal, za najboljšo stransko žensko vlogo (Zoe Saldaña), za najboljšo izvirno pesem in za najboljši neangleški film.

Drugi favorit, Brutalist, ki je imel sedem nominacij, je odnesel tri zlate globuse. Film, v katerem oskarjevec Adrien Brody igra madžarskega judovskega arhitekta, ki preživi holokavst in emigrira v ZDA, so nagradili kot najboljši dramski film, Brody je odnesel globus za najboljšo glavno moško vlogo, režiser Brady Corbet pa za najboljšo režijo.

Adrien Brody s partnerko Georgino Chapman, nekdanjo ženo zloglasnega producenta Harveyja Weinsteina Foto: Reuters

Med televizijskimi vsebinami so medtem izstopale serija Šogun kot najboljša dramska serija, Šale (Hacks) kot najboljša komična serija in Baby Reindeer kot najboljša miniserija.

Eden od trenutkov večera pa je bila nedvomno zmaga Demi Moore v kategoriji najboljših igralk v komičnih filmih ali muzikalih. 62-letna igralka je nagrado odnesla za film Substanca in ob tem na odru vzkliknila: "Tega res nisem pričakovala!"

Demi Moore s svojo prvo igralsko nagrado Foto: Reuters

"S tem se ukvarjam že zelo dolgo, več kot 45 let, in to je moja prva igralska nagrada," je razkrila, "tako hvaležna sem. Nekoč je to bilo nekaj, česar meni ni bilo dovoljeno imeti. Tudi sama sem dolgo tako mislila in sčasoma me je tako razžrlo, da sem pred nekaj leti že mislila, da je vsega konec. Potem pa je na moji mizi pristal ta čarobni, drzen, pogumen, zunaj okvirjev in povsem zmešan scenarij z naslovom Substanca. Vesolje mi je sporočilo, da z mano še ni konec."

