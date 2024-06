O dobitnikih zlatih globusov odslej odločata tudi Slovenca

Programski direktor Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe Simon Popek in Večerov filmski kritik Matic Majcen sta bila kot prva predstavnika iz Slovenije izbrana za glasovalna člana za nagrado zlati globus, ki jo v ZDA podeljujejo filmski in televizijski produkciji. Po spremembi pravil bo za zlate globuse 2025 glasovalo 337 članov, gre za filmske kritike in filmske novinarje iz vsega sveta.

Simon Popek je povedal, da je po opravljenem večstopenjskem izbirnem postopku, ki se je začel januarja letos, zanj imenovanje za glasovalnega člana za zlate globuse svojevrstno priznanje. Dejstvo, da sta iz Slovenije kar dva člana, ocenjujejo kot presenečenje in hkrati tudi kot nadstandardno število članov iz tako majhne države, kot je Slovenija.

Priznanje za slovensko filmsko stroko

Imenovanju dveh članov iz Slovenije so po mnenju Popka, ki bo za zlate globuse po lastni izbiri glasoval samo na področju filmske produkcije, botrovala osebna poznanstva in priporočila, hkrati pa je to tudi dokaz za vedno večjo uveljavitev slovenskih filmskih strokovnjakov.

Matic Majcen je menil podobno. Izpostavil je, da ne gre zgolj za osebni uspeh, ampak za uveljavljanje celotnega področja filmske kritike in filmskega novinarstva v Sloveniji. "Gre za področje, ki je zaradi sprememb v načinu gledanja filmov vse bolj odrinjeno na margine," je še opozoril. V izbiri vidi tudi pomemben signal za slovenski prostor, saj najvišje institucije, kot so Evropska filmska akademija in zlati globusi, medse še vedno vabijo predvsem posameznike, ki stavijo na bolj strokoven pristop k filmu.

Matic Majcen in Simon Popek, slovenska predstavnika med glasovalnimi člani za zlate globuse Foto: STA, Mediaspeed

Prav skupnost novinarjev, ki se že dolga leta v opazni meri osredotoča na največje mednarodne filmske festivale, kot so Cannes, Benetke in Berlin, kamor sodita tudi Popek in Majcen, pa je po njegovi oceni očitno tvorila bazen potencialnih novih glasovalk in glasovalcev za zlate globuse, ki sta se jim tokrat prvič pridružila dva člana iz Slovenije.

Ob tem je Majcen še izpostavil, da čeprav gre pri njunem imenovanju za precedens, je bila slovenska filmska teorija že v 70. in 80. letih minulega stoletja izredno vplivna daleč onkraj naših meja.

"Biti glasovalec na zlatih globusih je bilo morda slovenski stroki nekoč onemogočeno, zdaj pa se je to okno odprlo in razveseljivo je, da smo lahko tu prvič zraven," je še dodal.

Za razliko od preteklih pravil je sedanja skupina glasovalcev za zlate globuse tako kulturno kot spolno in rasno zelo raznolika. Popek tudi predvideva, da bi se lahko število članov v prihodnosti še povečalo, "morda nekje do tisoč", ker je 300 po njegovi oceni še vedno sorazmerno majhno.

Foto: Guliverimage

Tudi Majcen je menil, da je številka 300 glasovalcev za zlate globuse začasna in da bo v naslednjih letih sledilo občutno povečanje, saj s trenutnimi predstavniki iz 85 držav ni pokrita niti polovica svetovnih držav. "Zlati globusi imajo tako še ogromno rezerv pri širjenju članstva. S tem bodo pa tudi sami nagrajenci izražali bolj raznolike okuse in dojemanja filma," je še povedal Majcen.

Vse glasnejše kritike so privedle do sprememb

V preteklosti so zlate globuse izbirali v zelo zaprtem krogu z največ 80 ljudmi in znotraj Združenja tujih novinarjev v Hollywoodu. Pravila se niso spreminjala skoraj 80 let, kar je omogočalo velik vpliv takšnih ali drugačnih lobistov. Do sprememb je prišlo nato po kritikih pred nekaj leti, ki so se nanašale predvsem na to, da med tistimi, ki glasujejo, prevladujejo belopolti moški.

Prihodnja, 82. podelitev zlatih globus bo po poročanju Hollywood Reporterja 5. januarja prihodnje leto. Pred tem bo mogoče od 1. avgusta do 4. novembra oddati predloge za zlate globuse 2025. Nominirance bodo objavili 9. decembra.

Slovenska predstavnica tudi v oskarjevski akademiji

Za razliko od zlatih globusov za drugo prestižno filmsko nagrado, oskarje, glasujejo člani Akademije za filmske umetnosti in znanosti. Ta šteje približno 9500 strokovnjakov iz filmske industrije. Njena članica je že vrsto let slovenska animatorka ter režiserka in producentka animiranih filmov Špela Čadež.