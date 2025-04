Igralka, ki so jo pred slabima dvema mesecema našli mrtvo, je umrla zaradi zapletov ob sladkorni bolezni.

Konec februarja je javnost pretresla novica, da je igralka Michelle Trachtenberg, znana po vlogah v serijah Buffy: izganjalka vampirjev in Opravljivka, pri 39 letih starosti umrla. Mrtvo so jo našli v njenem newyorškem stanovanju.

Slaba dva meseca po tem je znan vzrok njene smrti. Iz urada glavnega mrliškega oglednika v New Yorku so v sredo sporočili, da je igralka umrla naravne smrti, ki so jo povzročili zapleti zaradi sladkorne bolezni, poroča People.

Družina igralke sicer ni dovolila obdukcije, a so vzrok smrti lahko ugotovili s pomočjo toksikoloških preiskav, so še pojasnili.