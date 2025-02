Igralko Michelle Trachtenberg je v sredo zjutraj v njenem stanovanju v New Yorku neodzivno našla njena mama, poroča spletni medij Page Six in dodaja navedbe neimenovanega vira, da so 39-letni igralki nedavno presadili jetra in da je možno, da je njeno telo zavrnilo presajeni organ.

Na družbenih omrežjih se vrstijo posvetila umrli igralki, ki jih objavljajo njeni igralski kolegi in prijatelji. Fotografinja in voditeljica Amanda de Cadenet je na Instagramu ob fotografiji Michelle Trachtenberg zapisala: "Hvaležna sem, da sva se povezali, sploh v zadnjih nekaj mesecih. Vedno se te bom spominjala kot mlade živahne ženske, ki sem jo spoznala, ko sem posnela to fotografijo."

"Ne bom delila podrobnosti najinih pogovorov v zadnjih šestih mesecih, a vedela si, da je tvoja smrt zelo verjetna, in žal mi je, da se ni izšlo bolje," je še zapisala Amanda de Cadenet.

Na Instagramu se je od soigralke v seriji Opravljivka poslovila tudi Blake Lively, ob skupnem prizoru iz omenjene serije je zapisala: "To je bil prvi dan, ko sem spoznala Michelle. Bila je električna. Čutil si, ko je stopila v prostor, ker se je spremenilo ozračje. Vse, kar je počela, je počela 200-odstotno."

Michelle Trachtenberg sta se z objavami na družbenih omrežjih spomnila tudi njena soigralca iz Opravljivke Ed Westwick in Chace Crawford, drugi je zapisal: "Michelle je bila edinstvena. Spomnim se, kako je prvič prišla na snemanje in preprosto zablestela. Tistih let se spominjam z nasmeškom. Kako grozna izguba."

S posvetili so se oglasili tudi Alyson Hannigan, David Boreanaz in James Marsters, njeni soigralci iz serije Buffy, izganjalka vampirjev. "Bila je divje inteligentna, noro zabavna in zelo nadarjena," je na Instagramu zapisal Marsters, "umrla je veliko premlada in je za seboj pustila ogromno ljudi, ki so jo imeli radi."

Komičarka Rosie O'Donnell, ki je s Trachtenberg igrala v njenem prvem celovečercu Harriet the Spy iz leta 1996, je v izjavi za javnost sporočila, da je pretresena: "Imela sem jo zelo rada. Zadnjih nekaj let ji je bilo težko. Želim si, da bi ji lahko pomagala."

Govorice, da ima Michelle Trachtenberg težave z zdravjem, so v zadnjem letu že sprožile njene fotografije, na katerih je bila videti krhko in izčrpano, a je vprašanja o tem zavrnila s trditvijo, da je "srečna in zdrava".