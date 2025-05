Druga tekma finala druge lige ABA med Ilirijo in Bosno je postregla tudi z izjemno neljubim in nadvse nenavadnim prizorom, saj je bil sredi drugega polčasa zaradi domnevnega ugovarjanja sodniku iz dvorane na zahtevo sodniške trojice izgnan legendarni Ivo Daneu.

"Ivo, Ivo!" je odmevalo v lepo napolnjeni Hali Tivoli ob tem, ko je legenda slovenske košarke ob ciničnem nasmehu in zahtevi sodnikov zapuščala legendarno slovensko dvorano. Ilirija je sicer pred domačimi gledalci po nekoliko bolj bledi predstavi kot na prvi tekmi izgubila z 68:77, a dogajanje je bilo v hramu slovenske košarke izjemno napeto. Za dodatek so z nekaterimi spornimi odločitvami poskrbeli tudi sodniki, ki so dodobra razgreli ljubljansko občinstvo, v katerem ni manjkalo znanih obrazov.

Daneu je bil primoran zapustiti dvorano. Foto: Sportal

Zagotovo je bil največjega odziva deležen Luka Dončić, dogajanje pa je z roba parketa spremljal tudi legendarni Ivo Daneu. Ravno on je bil ob koncu tretje četrtine glavno ime dogajanja, ko je srbsko-hrvaška sodniška naveza Nikolić-Obrknežević-Mustapić zaradi komentarjev ob robu igrišča prekinila tekmo in zahtevala, da je svoj sedež zapustil legendarni 87-letni Daneu. Nihče v dvorani sicer ni mogel dojeti, kaj se sploh dogaja, ob zgražanju nad odločitvijo sodnikov pa je Daneu zatem odkorakal iz dvorane. Tudi to je na koncu spodbudilo domače košarkarje, da so "dodali na plin", a bili na koncu vseeno prekratki. Nekdanji slovenski legendarni kapetan je nato dogajanje kljub temu do konca pogledal v dvorani, in sicer s tribune v družbi vnuka in košarkarja Cedevite Olimpije Žige Daneu.

Ob koncu smo Daneua ob odhodu iz dvorane, ko je bil deležen številnih trepljajev in besed spodbude mimoidočih, povprašali, kaj se je pravzaprav zgodilo. "Sam sem samo rekel in pokazal, da so bili koraki, kolega, ki je bil z mano, pa je bil še malce bolj živčen, in mu je dejal, da je lopov. Potem pa sva morala oba iz dvorane. Nikoli se mi še ni zgodilo kaj takšnega, a nimamo kaj," je v smehu dejal legendarni slovenski košarkar, ki je nato opozoril na večjo težavo. "Žalostno je, da takšno tekmo sodijo takšni sodniki, ki naj bi bili najboljši v regiji, pa si privoščijo take napake. Ne vem, kam potem pelje ta košarka. To je v vsem skupaj najbolj žalostno. Moj pregon iz dvorane tu ni pomemben, pomembne so druge stvari," je še dodal Daneu, ki je sicer stalen gost košarkarskih tekem v Ljubljani.

