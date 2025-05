Izkušnja z napako, ki ni pustila hladnega niti Luke Dončića

Košarkarji Ilirije so v sredo v Hali Tivoli zapravili prvo zaključno žogo za naslov v drugi ligi ABA. Po zmagi prejšnji teden v Sarajevu so morali v drugo v Tivoliju priznati premoč Bosni, ki je bila boljša s 77:68. "Pritisk je bil velik že pred tekmo, sploh za naše mlajše fante, a to so dragocene izkušnje, ki jim bodo zagotovo koristile. Rekel bi, da ni bil toliko pritisk publike, ampak pritisk, ki smo si ga pred srečanjem ustvarili že sami," je bil po tekmi jasen kapetan Tadej Ferme, ki je bil s soigralci kljub porazu vesel, da so imeli tako številčno podporo, med znani obrazi pa je izstopal Luka Dončić.

Ljubljana je v sredo znova dihala košarkarsko. A če sta v preteklih letih in sezonah za to največ zaslug pobrali Cedevita Olimpija in slovenska reprezentanca, pa je bil tokrat fokus na Iliriji, ki napada uvrstitev v elitno ligo ABA. Med približno tri tisoč gledalci ni manjkalo velikih imen, ekipo, katere športni direktor je Saša Dončić, je v družbi Marka Milića in selektorja izbrane vrste Aleksandra Sekulića podprl tudi Luka Dončić, ki se je v ponedeljek vrnil iz Los Angelesa. V kultni Hali Tivoli je odmeval tudi izgon legendarnega Iva Daneua, ki so ga sodniki poslali iz dvorane, izjemno vroče pa je bilo tudi na parketu, kjer je Ilirija v drugem polčasu lovila priključek, a bila na koncu prekratka.

Dogajanje je spremljal tudi Luka Dončić. Foto: Aleš Fevžer

"Današnja podpora nam je pomenila res ogromno, ob vseh naših domačih je bilo tudi veliko znanih obrazov, od ljubljanskega župana Zorana Jankovića in Luke Dončića do Marka Milića … To je bilo zelo lepo videti. Cilj Ilirije je graditi na prepoznavnosti in ta cilj smo zagotovo dosegli. Opozorili smo nase, kljub porazu mislim, da smo dokazali, da si tudi zaslužimo tako podporo. Sam se nadejam, da bo gledalcev samo še več," se je navijačem po koncu zahvalil kapetan ekipe Tadej Ferme.

Nervozen vstop v tekmo

Na koncu je bil za Ilirijo usoden predvsem nervozen vstop v srečanje, po katerem je ekipa Bosne pobegnila, na koncu pa zahvaljujoč tudi nekoliko daljši klopi prišla do izenačenja v finalni seriji na 1:1. "Bosna je dobra ekipa, imajo veliko daljšo klop kot mi in to se je na koncu poznalo. Mislim, da smo v začetku padli pod vtisom občinstva in smo na račun svojih neizkušenosti v prvem polčasu malce slabše odreagirali. Drugi polčas je bil veliko boljši, trudili smo se, fantom nimam česa očitati. Na koncu je bila to zaslužena zmaga gostov," je po koncu misli strnil trener Ilirije, Stipe Modrić.

"Na koncu je bila to zaslužena zmaga gostov," je dejal Modrić. Foto: Aleš Fevžer

Da ni še prav nič izgubljenega, je prepričan tudi kapetan Ferme. "Očitno nimamo radi lahkih poti, raje izberemo težjo različico tako kot že celotno sezono. Prvi in drugi polčas danes sta bila povsem različna. Očitno smo se malce ustrašili priložnosti, ki je bila pred nami, a finale še ni končan, že na prvi tekmi smo dokazali, da jih lahko premagamo na njihovem terenu. Mislim, da se lahko iz te tekme marsikaj naučimo, nikakor pa ne pride v poštev, da bi dali zdaj glave dol," je dejal Ferme.

Dva različna polčasa

V Hali Tivoli so gledalci spremljali dva različna polčasa in dva različna obraza mlade domače zasedbe. Ta je v drugem polčasu dodala na plin, po dveh zadetih prostih metih. Golsona je dobrih šest minut pred koncem celo izenačila, a je bila na koncu prekratka za uspeh. "Naša ideja je bila že na začetku taka, da od prve sekunde igramo tako, kot smo v drugem polčasu. Prvič so fantje doma igrali pred tako številčno publiko in je zagotovo pritisk drugačen. Vidi se, da je to finalna tekma in moram še enkrat poudariti, da od vseh ekip, ki so bile letos v ligi, igramo proti najkakovostnejši zasedbi. Pričakovali smo težko tekmo, dobili smo priložnost, ko smo prišli na 59:59, a se ni izšlo. Zdaj gremo v Sarajevo, če se je izšlo enkrat, ne vem, zakaj se ne bi še drugič," se je proti tretji tekmi finala, ki bo v sredo v dvorani kulturno-športnega centra Skenderija, obrnil Modrić.

Mark Padjen je bil ob koncu tretje četrtine zaradi dveh tehničnih napak izključen. Foto: Filip Barbalić

"Ta tekma je bila za našo mlado ekipo pomembna izkušnja. Analizirali bomo dogajanje, se pogovorili. Vemo, da bo v Skenderiji spet polna dvorana, zato bodo mogoče oni zdaj pod večjim pritiskom in da bomo mi na to znali odreagirati, kot smo na prvi tekmi ter bomo izkoristili njihove napake. A moramo več teči, enostavno nismo ekipa, ki bi igrala šah. Treba je teči, na tej tekmi tudi ob nekoliko skrajšani rotaciji tega ni bilo," je razloge za poraz našteval trener Ilirije.

Izključitev Padjena

Dogajanje je zaznamovala tudi izključitev Marka Padjena, ki je ob koncu tretje četrtine prejel drugo tehnično napako in je srečanje končal predčasno. "Dela sodnikov ne bom komentiral, ozračje je bilo napeto, kar je za takšno tekmo normalno. Tudi oni so ljudje, napake se pripetijo. Kar se tiče Markove izključitve, je to še en kazalnik neizkušenosti. Morda se bo slišalo malce grdo, a s tem je ekipo pustil na cedilu. Takšne stvari se ne smejo dogajati in upam, da se bo iz tega naučil nekaj pametnega in se to naslednjič ne bo dogajalo," je dejal Modrić.

Dogajanja se je dotaknil tudi Ferme. "Zagotovo je ta izključitev vplivala na našo igro, meni se je sicer zdela malce hitro pokazana druga tehnična napaka. Vprašal sem tudi sodnika, ki je dejal, da ni rekel nič kaj takšnega, a je bila težava v njegovi reakciji, ker je šel v sodnika. Res mi je žal, ker je imel dobro tekmo in verjamem, da bi v tem slogu tudi nadaljeval in bi bil neugoden za nasprotnika. Hkrati pa nas je ta izključitev tudi podžgala, ker so to taki trenutki, ki te lahko dvignejo," je povedal kapetan Ilirije.

Tadej Ferme verjame, da lahko Ilirija še poseže po lovoriki. Foto: Aleš Fevžer

"Ko so bili oni agresivni, smo mi stopili korak nazaj, na tretji tekmi moramo bolj v telo, medtem ko smo jih v drugem polčasu hitro spravili v bonus in niso mogli pristopiti z enako mero agresivnosti. Ujeli smo priključek, tekma je bila izenačena, na koncu pa so si to zmago zaslužili in upam, da bomo v gosteh mi tisti, ki bomo izkoristili priložnosti," upa Ferme.

Lovljenje jadranske elite še ni končano

Ilirija bi sicer z morebitno zmago v finalu postala tretji slovenski klub z lovoriko v drugi ligi ABA, hkrati pa osmi slovenski klub, ki bi si priboril nastop med jadransko elito. "Pritisk je bil velik že pred tekmo, sploh za naše mlajše fante, a to so dragocene izkušnje, ki jim bodo zagotovo koristile. Rekel bi, da ni bil toliko pritisk publike, ampak pritisk, ki smo si ga pred srečanjem ustvarili že sami. Zgrešili smo ogromno odprtih metov in proste mete. Delovalo je, kot da smo igrali obrambo sami nad sabo. Pomembno je, da se sprostimo, z razlogom smo tukaj in gremo dalje," je še dodal Ferme.

Odločilna tretja tekma Ilirijo čaka v sredo, še pred tem jo v soboto čaka prva tekma četrtfinala domačega prvenstva proti Šentjurju. "Analizirali bomo to tekmo in določene stvari skušali izboljšati. Tekmec je igral zelo agresivno, imeli smo težave že pri prenosu žoge. Mogoče se je nekoliko poznalo tudi to, da je za nami že večje število odigranih tekem, ker ob tem igramo še državno prvenstvo, medtem ko ima Bosna fokus samo na finalu. Tudi to se vsaj malce pozna. Mislim, da je naša ekipa sposobna presenetiti," je še sklenil Modrić.

