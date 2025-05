Potem ko so sodniki na drugi tekmi finala druge lige ABA med Ilirijo in Bosno (68:77) iz Hale Tivoli zaradi domnevnega ugovarjanja sodniški odločitvi odstranili legendo slovenske in jugoslovanske košarke Iva Daneua , ki je leta 1970 z Jugoslavijo prav v tej dvorani postal svetovni prvak, je na družbenih omrežjih završalo. Številni so izrazili ogorčenje nad potezo sodniške trojke, oglasili pa so se tudi pri Iliriji. Njihovo objavo je na svojem omrežju Instagram, kjer ima 10,5 milijona sledilcev, delil tudi Luka Dončić, ki je incident doživel povsem od blizu.

Na uradnem profilu na Instagramu je košarkarski klub Ilirija Iva Daneua razglasil za MVP tekme in se mu zahvalil za vso podporo.

"MVP Ivo Daneu. Hvala ti za vso podporo, košarkarski bog. Na žalost nisi mogel spremljati celotne tekme – strast do košarke je bila za sodnike preveč. Ivo, hvala ti. Na tekmah Ilirije boš vedno imel mesto ob parketu."

Daneu, sicer redni obiskovalec tekem Ilirije, uživa poseben status v slovenski košarki, kjer velja za enega največjih vseh časov.

Objavo je na svojem profilu na Instagramu, kjer ima kar 10,5 milijona sledilcev, delil tudi Luka Dončić in s tem dal vedeti, kaj si misli o potezi sodnikov. Dončić si je sinočnjo tekmo ogledal v družbi Marka Milića in selektorja slovenske košarkarske reprezentance Aleksandra Sekulića.

In kako je vse skupaj komentiral 87-letni starosta slovenske košarke Ivo Daneu? "Sam sem samo rekel in pokazal, da so bili koraki, kolega, ki je bil z mano, pa je bil še malce bolj živčen in mu je dejal, da je lopov. Potem pa sva morala oba iz dvorane. Nikoli se mi še ni zgodilo kaj takšnega, a nimamo kaj," je v smehu dejal legendarni slovenski košarkar, ki je nato opozoril na večjo težavo.

"Žalostno je, da takšno tekmo sodijo takšni sodniki, ki naj bi bili najboljši v regiji, pa si privoščijo take napake (tekmo je sodila srbsko-hrvaška sodniška naveza Uroš Nikolić, Uroš Obrknežević in Marko Mustapić, op. p.). Ne vem, kam potem pelje ta košarka. To je v vsem skupaj najbolj žalostno. Moj pregon iz dvorane tu ni pomemben, pomembne so druge stvari," je še dodal Daneu.

