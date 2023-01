Lahko psihoterapija reši zakon? #video

Ko izbruhne prepir, se pogosto tako ženskam kot moški zdi, da nismo razumljeni in slišani. Če se konflikti začnejo poglabljati, se lahko zazdi, da ne bomo našli rešitve, in začnemo razmišljati o razhodu. Pri vsem tem nam je lahko v pomoč partnerska terapija, ki jo izvaja tudi Zmago Švajncer Vrečko, gost v oddaji Jutro na Planetu .

Obiskali smo par, ki mu je uspelo, da se je s pomočjo skupnih terapij naučil bolje slišati in razumeti drug drugega. Urška Vučak Markež in Matjaž Markež sta par že skoraj 30 let, od tega sta deset let poročena, in sta starša dveh najstnikov. Psihoterapijo, s katero sta rešila svoj odnos, priporočata parom, ki si želijo rešiti težave, a brez pomoči tega ne zmorejo.

Danes srečna Urška in Matjaž sta na skupni poti preživela marsikaj, vmes sta se celo za dve leti razšla, a na koncu je zmagala ljubezen. Tudi s pomočjo psihoterapije. Čeprav sta se za psihoterapijo odločila zaradi Matjaževe odvisnosti, je nista opustila niti po koncu zdravljenja.

Zdaj že več let obiskujeta psihiatrinjo. S terapij odhajata optimistična in polna energije, pa tudi opremljena s kakšno zanimivo metodo, s katero lahko izboljšujeta svoj odnos. Ena od teh je, na primer, dvajsetminutno držanje za roke.

