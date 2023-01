Tisto, kar je na zunaj, je samo šminka #video

V petkove oddaje Jutro na Planetu kot voditeljica in urednica vnaša veliko mero pozitivne energije, dobre volje, predvsem pa se s sogovorniki pogovarja o temah, za katere mora človek imeti veliko poguma. A zanjo ni tabujev. Zato se je radovedna, kot vedno, prvič podala tudi na prvo uro hormonske joge. Vodila jo je Alenka Košorok Humar, mednarodna profesorica hormonske joge. Ta vrsta joge se osredotoča na hormonsko ravnovesje, pravi.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Manja Stević meni, da je tisto, kar je na zunaj, samo šminka, ni tak zelo pomembno. "Če se ti znotraj dobro počutiš, potem si tudi na ven lep. Vsaj jaz se tega držim," pravi voditeljica.

Za voditeljico je pestro leto z življenjskimi izkušnjami, ki so jo dodobra zaznamovale, in zdaj želi pomisliti tudi nase, na svoje zdravje. "Najprej si izgubljen, potem se malo zdivjaš, potem pa dojameš, kaj je v življenju pomembno. Pomembna sta ti in tvoje počutje. Vse to pa je povezano tudi s hormoni."

Vsi trije voditelji bodo šli vsak čez svojo preobrazbo, zato ne zamudite njihovega napredka ob ponedeljkih v oddaji Jutro na Planetu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu. Jutri ne zamudite novih zanimivih vsebin. Z naturopatinjo Eriko Brajnik bomo govorili o pozitivnih učinkih uživanja starodavnih žit. Kakšen vpliv na zdravje imata ajda in proso? Z bioenergetikom Marjanom Ogorevcem se bomo pogovarjali o njegovi novi knjigi.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.