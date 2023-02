To so slovenski ženini druge sezone šova Poroka na prvi pogleda #foto

Žan

25 let, Maribor

Žan Foto: Planet TV

Žan je star 25 let in prihaja iz Maribora. Je glasen, komunikativen in dober imitator živali. "Sem zelo odprt glede videza partnerke," pravi Žan, ki upa le, da žena ne bo previsoka. Priznava, da je obseden s čistočo in tudi pri partnerki slabe higiene ne sprejema. Močna vez, ki jo imata njegova starša, mu je največji vzor, takšne zveze pa si želi tudi sam.

Matevž

25 let, Medvode

Matevž Foto: Planet TV

Matevž je 25-letni študent fakultete za dizajn. Je zagrizen kolesar, fotograf in prostovoljni gasilec. Videz mu veliko pomeni že zaradi njegove poklicne usmeritve. Fit postava in prijeten obraz mu takoj vzbudita pozornost. Ko se dotaknemo ljubezenskega življenja, zase pravi: "Na tem področju nikoli nisem imel težav." V eksperiment se podaja z veliko mero optimizma.

Rok

41 let, Ljubljana

Rok Foto: Planet TV

Redoljuben, drzen in ljubeč so besede, s katerimi se 41-letni Ljubljančan najbolje opiše. Je oče dveh sinov, poroka v eksperimentu pa bo zanj prva. Državni prvak v kikboksu pravi, da si želi divje ženske, ki ga je pripravljena krotiti. Njegova najdaljša zveza se namreč ni obnesla zaradi njegove trmaste in neprilagodljive narave. Rok priznava, da je v prejšnjih razmerjih dobro spoznal samega sebe in tako postal boljša oseba.

Blaž

29 let, Mirna na Dolenjskem

Blaž Foto: Planet TV

Blaž šteje 29 pomladi in prihaja z Mirne na Dolenjskem. Je sprejemajoč in poudarja, da ne mara negativnih ljudi. V preteklosti je treniral triatlon, nogomet, tenis in košarko. Pred nekaj leti se je potegoval tudi za naslov mistra Slovenije. Privlačijo ga svetlolasa dekleta z dolgimi nogami in očali, odbija pa ga nenehno pritoževanje.

Damir

42 let, Ljubljana

Damir Foto: Planet TV

Damir je star 42 let in svoje ljubezensko življenje opiše kot precej pestro. Zase pravi, da zelo dobro kuha, doma pripravljena večerja pa je zanj popolni zmenek. Želi si seksi, športno in urejeno žensko. Ko ga vprašamo, kaj je zanj nesprejemljivo pri partnerki, pa izstreli: "Nespoštljivost, pretirana ljubosumnost in posesivnost."

Aleš

45 let, Ljubljana

Aleš Foto: Planet TV

45-letni Aleš se opiše kot zabaven, zaščitniški in temperamenten moški. Nogomet je njegova prva ljubezen, najbolj pa je ponosen, da je postal regijski nogometni sodnik Slovenije. Za seboj ima več krajših zvez, ki se niso obnesle zaradi različnih pogledov na življenje. "Videti sem zelo robustno, vendar imam medvedje srce," se za konec pošali Aleš.

