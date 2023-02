"V eksperimentu je še težje kot v vsakdanjem življenju!"

Postali boste del ekipe strokovnjakov v oddaji Poroka na prvi pogled. Kaj vas je prepričalo, da ste se odločili sprejeti ta izziv?

Rada imam nove izzive, ljudi, dobre medsebojne odnose. Predvsem pa sem romantično bitje in verjamem v ljubezen, ki je najmočnejša sila na svetu.

Foto: Blaž Vatovec

Kaj bi o sebi povedali gledalcem, ki vas morda še ne poznajo?

Da sem pridna, odločna, ljubeča, nežna, dobrosrčna, komunikativna, vztrajna, pa tudi trmasta, kar je včasih dobro, včasih pa tudi ne. Rada imam družbo, še raje pa imam čas zase, ko se umaknem od vsega in sem osrediščena v sebi, povezana sama s seboj.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Med obdobjem epidemije covid-19 sem spoznala svojo novo ljubezen, terapijo in odklop – to je hoja. Vsak dan se povzpnem na Šmarno goro, tudi takrat, kadar je treba iti zgodaj zjutraj z lučko. Imam pa še eno ljubezen, brez katere si ne predstavljam več življenja – našega Frama, ki je nemški ovčar. Obožujem živali. Tako čuteče, nedolžne, predane in brezpogojno ljubeče so.

Kdaj vas je začelo zanimati področje psihologije, partnerskih odnosov …?

Od majhnega sem rada pomagala ljudem v stiski. Veliko ljudi se mi je rado zaupalo. Kar pristopili so, čeprav se nismo poznali. Že v osnovni šoli sem razmišljala o psihologiji, na srednji šoli pa sem se dokončno odločila za ta študij. Pot me je na koncu pripeljala do SFU – študija psihoterapije. Hvaležna sem za to odločitev. Študij je bil narejen zame. Res sem uživala in uživam v tem delu. Čutim, da je to nekaj naravnega zame, in vesela sem napredka ljudi. Moje delo je moja velika ljubezen. Lepo mi je pri srcu, ko se ljudje dobro počutijo in z veseljem stopajo po svoji zamišljeni poti.

Strokovnjaki druge sezone šova Poroka na prvi pogled.

Kakšne pa so vaše izkušnje z delom s pari in partnerskim svetovanjem?

Dobre. Večina jih je izboljšala svoje partnerske odnose. Ampak to je odvisno od obeh partnerjev in njunih želja. Če eden od partnerjev ne želi nadaljevati odnosa ter vlagati voljo, energijo in čas, je odnosa konec. Odvisno je, kakšna baza ju druži in kako močna je. Najhuje je vztrajanje zaradi otrok. Otroci niso srečni v nesrečnih odnosih med staršema. Otroci so vedno mnenja, da bi bilo boljše gledati srečne starše narazen kot nesrečne skupaj. Gre le za nemoč in pomanjkanje izobraževanja za odrasle, tega nas nikoli ni nihče učil. Zelo velikega pomena je, da znamo prepoznavati svoja čustva in jim slediti. Za to potrebujemo celostnost vseh inteligentnosti. Predvsem EQ, SQ (emocionalno in duhovno). Vedno pa parom svetujem, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi njuno razmerje postalo zdravo in uspešno. Vsak odnos je "daj – dam", pomembno je, da vlagata oba in se navdušujeta nad rezultati.

Imate morda kakšno zanimivo zgodbo dela s pari zunaj šova?

Morda ste že na lastni koži izkusili, kako zelo zanimivi so naši osebnostni vzorci. Gre za razmišljanja in prepričanja, ki smo si jih ustvarili glede na svoje primarno okolje – starše. Tako na svojo nadaljnjo pot običajno krenemo z neko "prtljago" – vsak s svojo. Med eno od terapij sta partnerja ugotovila, da se vedno prepirata zaradi iste zadeve. Sprva sta mislila, da sta si usojena, z leti pa ugotovila, da nista za skupaj, in prišla na terapijo. Skozi proces pa sta spoznala, da jima je življenje namenilo drug drugega, da preoblikujeta prepričanja, ki jima ne služijo, in se tako oba osebnostno razvijata, skupaj pa poglobita odnos. Z ozaveščanjem sta stvari spreminjala tudi v praksi. Ugotovila sta, da se še vedno ljubita. Točka, na kateri sta za nek čas obstala, je obljubljala vse. Lahko bi se razšla, a sta se vseeno odločila za psihoterapijo in danes je njun odnos veliko bolj poglobljen in boljši kot kadarkoli. Je pa res, da sta v tem primeru imela oba željo, da poskusita in se ne predata osebnostnim vzorcem.

Kaj lahko sodelujoči in gledalci pričakujejo od vas v šovu? Na katerem področju boste sodelujočim najbolj pomagali?

Svoje delo jemljem resno. Sama vidim doprinos v tem, da imajo pari potenciale glede na njihove osebnosti, kar smo prepoznali strokovnjaki. Ali jih bodo izkoristili in kako bodo njihovi osebnostni vzorci vplivali na njih, pa ne vemo. Ravno tako sem iz lastnih izkušenj in skozi delo spoznala pomen vprašanj. Psihoterapevti postavljamo vprašanja z namenom, da človek ozavesti svoja prepričanja, želje, cilje … Nekdo se včasih niti ne zaveda, kaj in kako počne, kako se odziva na določene stvari. Mi kot tretji, nevpleteni, vidimo širšo sliko. Namen je, da se ta nekdo zaveda početja in poskuša izbrati nekaj drugega, kar bi mu bolj služilo kot trenutno početje. Partnerski odnosi nikoli niso lahki. Tu se pokaže, kako holističen si kot človek. Ali imaš razvite vse vrste inteligentnosti, predvsem pa EQ in SQ (emocionalno in duhovno). Še težje kot navadno v običajnih odnosih pa je vzpostaviti prvi stik in ga graditi skozi eksperiment Poroka na prvi pogled, kjer je veliko zunanjih pritiskov: kamere, dogajanje med pari, sprejemanje nekoga v svojem intimnem prostoru, ki ga še pet minut nazaj nisi poznal, odobravanje ali neodobravanje bližnjih in okolice, hišni ljubljenčki, ki nekatere čakajo doma, delo … Vse to lahko zamaje tudi trdno in zrelo osebnost.

Kako bi v nekaj besedah povzeli dogajanje v drugi sezoni šova?

Zanimivo, vznemirljivo, polno čustev in spreminjanja oz. nadgrajevanja posameznikov. Vsi rastemo skozi izkušnje in odnose. Izkušnja eksperimenta je prava preizkušnja trdnosti človeka, zrelosti in notranjega ravnotežja. "Življenje ni ne dobro ne slabo, je le tisto, kar v njem vidimo in kar iz njega naredimo."

Kaj je vas najbolj presenetilo pri delu s pari v šovu?

Verjetno prav to. V eksperiment so vstopili kot svoja osebnost, zapustili pa so ga bogatejši za veliko izkušenj, ki so v življenju velikega pomena za razvijanje odnosov.

Kaj ste svetovali udeležencem šova, preden so spoznali partnerja, ki ste jim ga izbrali strokovnjaki?

V eksperiment so prišli, da bi našli ljubezen. Imeli so svoje karakteristike za partnerja in določena pričakovanja. Vendar v praksi vsi vemo, da določene stvari štejejo bolj kot druge. Najpomembnejši je značaj človeka, njegova osebnost. Bistvenega pomena je, da ustvarimo bazo, na kateri gradimo. Zato sem poskušala kandidate pripraviti na prvo srečanje z besedami. Naj pustijo odprta vrata, naj poskušajo v človeku videti tisto nekaj, kar je za njih pomembno, da bi zgradili poglobljen odnos s svojim partnerjem ali partnerko. V eksperimentu seveda ni veliko časa, vendar lahko postaviš nek temelj, na katerem gradiš. Je pa zelo intenzivna izkušnja, saj si z nekom kar naenkrat skupaj 24 ur na dan.

Druga sezona slovenske različice šova Poroka na prvi pogled kmalu prihaja na Planet. Kmalu pa se boste zabavali tudi ob novi oddaji Kolo sreče.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin najdete tudi na Planeteka.si.