Ni tako lahko, kot je videti, pravi voditeljica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu, si ob ponedeljkih lahko ogledate, kako voditelji napredujejo pri svojih novoletnih zaobljubah.

Za voditelji jutranje oddaje Jutro na Planetu so že trije tedni treninga, h kateremu so se zaobljubili po novem letu. Vsak si je izbral svojo vrsto vadbe in danes smo v oddaji pogledali, kako napreduje Suzana Kozel pri vadbi ob drogu. Kako Suzana napreduje po štirih urah vadbe, si oglejte v zgornjem videoposnetku.

Vaditeljica Tina Perko ocenjuje, da je voditeljica na dobri poti, a potrebuje še več zaupanja vase. Ni tako lahko, kot je videti, pa pravi Suzana, ki se pridno uči in vadi.

Igor Krmelj in Suzana Kozel, voditelja oddaje Jutro na Planetu, sta po novem letu sprejela tudi zaobljubi: Igor se pridno poti v telovadnici, Suzana pa se je spoprijela z vadbo ob drogu. Izziva se je lotila tudi Manja Stević, ki gledalce in gledalke pozdravlja ob petkih. Po pestrem letu si želi posvetiti več časa sebi in doseči hormonsko ravnovesje.

Njihov napredek spremljamo ob ponedeljkih v oddaji Jutro na Planetu, ki je sicer na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.